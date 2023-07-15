"Ювентус" повторил предложение "Интера" по Лукаку

Ромелу Лукаку "Ювентус" повторил предложение "Интера" о покупке нападающего Ромелу Лукаку.

До сих пор считалось, что 30-летний Лукаку не рассматривает других вариантов, кроме возвращения в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды.

Однако сейчас ситуация приняла неожиданный оборот. Как утверждает Sky Sport Italia, "Ювентус" повторил предложение "Интера" по Ромелу в размере 40 миллионов евро (34.3 млн. фунтов), включая бонусы.

При этом сам Лукаку перестал выходить на связь с директорами "Интера, и это вызывает сильные фрустрации на "Сан-Сиро".

Итальянское издание добавляет, что для приобретения Лукаку "Ювентусу" придется избавиться от нападающего Душана Влаховича. Клуб из Турина надеется сделать это до 4 августа, а значит сага насчет Ромелу может продлиться еще несколько недель.


Метки Интер, Лукаку, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 311

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 15.07.2023 17:06 # redwhitegun
    При этом сам Лукаку перестал выходить на связь с директорами "Интера, и это вызывает сильные фрустрации на "Сан-Сиро"

    Источник: http://fapl.ru/posts/101572/

    Ебать что у чела в голове)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: