"Ювентус" повторил предложение "Интера" по Лукаку
"Ювентус" повторил предложение "Интера" о покупке нападающего Ромелу Лукаку.
До сих пор считалось, что 30-летний Лукаку не рассматривает других вариантов, кроме возвращения в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды.
Однако сейчас ситуация приняла неожиданный оборот. Как утверждает Sky Sport Italia, "Ювентус" повторил предложение "Интера" по Ромелу в размере 40 миллионов евро (34.3 млн. фунтов), включая бонусы.
При этом сам Лукаку перестал выходить на связь с директорами "Интера, и это вызывает сильные фрустрации на "Сан-Сиро".
Итальянское издание добавляет, что для приобретения Лукаку "Ювентусу" придется избавиться от нападающего Душана Влаховича. Клуб из Турина надеется сделать это до 4 августа, а значит сага насчет Ромелу может продлиться еще несколько недель.
15.07.2023 17:00
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При этом сам Лукаку перестал выходить на связь с директорами "Интера, и это вызывает сильные фрустрации на "Сан-Сиро"
Источник: http://fapl.ru/posts/101572/
Ебать что у чела в голове)))
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