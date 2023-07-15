"Ювентус" повторил предложение "Интера" по Лукаку

"Ювентус" повторил предложение "Интера" о покупке нападающего Ромелу Лукаку.

До сих пор считалось, что 30-летний Лукаку не рассматривает других вариантов, кроме возвращения в "Интер", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды.



Однако сейчас ситуация приняла неожиданный оборот. Как утверждает Sky Sport Italia, "Ювентус" повторил предложение "Интера" по Ромелу в размере 40 миллионов евро (34.3 млн. фунтов), включая бонусы.



При этом сам Лукаку перестал выходить на связь с директорами "Интера, и это вызывает сильные фрустрации на "Сан-Сиро".



Итальянское издание добавляет, что для приобретения Лукаку "Ювентусу" придется избавиться от нападающего Душана Влаховича. Клуб из Турина надеется сделать это до 4 августа, а значит сага насчет Ромелу может продлиться еще несколько недель.