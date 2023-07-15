"Арсенал" подтвердил покупку Райса за 105 млн. фунтов

Деклан Райс "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд покупкой полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Ранее днем "Вест Хэм" объявил об уходе своего капитана, а сейчас официальное подтверждение поступило и со стороны "Арсенала".

Трансфер 24-летнего игрока сборной Англии обошелся "Арсеналу" в 105 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 100 млн. фунтов.

Райс находился в системе "Вест Хэма" с 2014 года, до этого занимаясь в академии "Челси". Всего Деклан провел 245 матчей за "молотобойцев", выиграв Лигу Конференций в минувшем сезоне.

Также Райс, в мае 2022 назначенный капитаном "Вест Хэма", обладает солидным опытом выступлений на международной арене. Деклан сыграл 43 матча за английскую сборную, приняв участие на Евро-2020 и ЧМ-2022.

"Мы очень рады, что Деклан переходит к нам. Он является игроком с потрясающими способностями, и он уже несколько сезонов выступает на высоком уровне в Премьер-Лиге и за сборную Англии. Нет никаких сомнений, что Деклан добавит мастерства этому клубу. Он является исключительным талантом, который обладает потенциалом добиться здесь больших успехов".

"Деклану только 24, но у него огромный опыт в Премьер-Лиге. Он был капитаном очень хорошей команды "Вест Хэма" и, как все мы видели, недавно поднял европейский трофей. Ответственность и роль, которые он принимал на себя, очень впечатляют, и все мы в восторге от его перехода к нам", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета насчет своего новичка, взявшего 41-й номер.

"Я наблюдал за "Арсеналом" и их траекторией в последнюю пару сезонов. Не в минувшем сезоне, а в сезоне до этого они финишировали только пятыми, но вы могли видеть, какой стиль прививает Микель".

"Они выдающимся образом провели минувший сезон, затмив практически каждую команду, за исключением "Манчестер Сити", — сообщил Райс.

Деклан Райс


Метки Арсенал, Вест Хэм, Райс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2030

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pamparampam 15.07.2023 17:27 # pamparampam
    Если инфо верна, свинорейхи потеряли пятую часть западной техники во время контрнахрюка)) ор!

    (ответить)

  2. takernotagiver 15.07.2023 17:21 # takernotagiver
    Энцо - единственная нормальная покупка пенсов среди всего хлама, который натащил в клуб Боули)

    (ответить)

  3. takernotagiver 15.07.2023 17:19 # takernotagiver
    Update)

    Кучу ненужного в будущем хлама или все-таки Райс?)

    Райс (117) - [Кукурелья + Стерлинг](121.5)
    Райс (117) - [Бадиашиле + Фофана] (118.4)
    Райс (117) - [Мудрик + Мадуеке + Датро Фофана] (120)
    Райс (117) - [Николас Джексон + Мало Густо + Чуквумека + Слонина + Андре Сантос + Абамеянг ] (118.5)

    (ответить)

  4. alexomck 15.07.2023 17:13 # alexomck
    Обсер ФСГ, МЮ и Челси.
    Только Сити вписался и проиграл борьбу, но там есть кому играть.

    (ответить)

  5. takernotagiver 15.07.2023 17:11 # takernotagiver
    Сравним итоговую цену покупки Райса с хламарями из Челси, лям евро
    Пенсы, лучше одного топа купить, чем кучу хламарей на эти деньги))))
    _______________________________________---
    Райс (117) - [Кукурелья + Стерлинг](121.5)
    Райс (117) - [Бадиашиле + Фофана] (118.4)
    Райс (117) - [Мудрик + Мадуеке + Датро Фофана] (120)

    (ответить)

  6. superglor 15.07.2023 17:08 # superglor
    Чолси: просрали двух воспитанников, Маунта и Райса.
    Тоже Чолси: купили Пидрика за 150.

    (ответить)

  7. fc-zenit 15.07.2023 16:44 # fc-zenit
    Такеркалониру надо искать другие причины почему никчёмный гейклуб аснл опять потеряет титул.

    (ответить)

  8. moneycity 15.07.2023 16:43 # moneycity
    Как же грамотно КОРОЛИ сделали иллюзию того, что интересуются этим игроком, чтобы С0сенал переплатили. Опять гейгунерастов развели на бабло. Мешки, что с них взять.

    (ответить)

  9. bangladesh 15.07.2023 16:35 # bangladesh
    Мешки.

    (ответить)

  10. fc-zenit 15.07.2023 16:30 # fc-zenit
    Отвалили 100кк фунтов за игрока с годом контракта. Тут даже шитюки приxyeли и не стали переплачивать. Благо есть лохи из вулвича.

    (ответить)

  11. eminem97gunner 15.07.2023 16:28 # eminem97gunner
    &#128483; Орнштейн:

    "Манчестер Сити искал поддержки от самого Райса для трансфера, но Деклан отказал. Именно поэтому Сити вышел из гонки".

    https://theathletic.com/4652018/2023/07/15/declan-rice-arsenal-arteta-deal/?source=emp_shared_article
    просто обоссаны

    (ответить)

  12. armyanoyeb77 15.07.2023 16:26 # armyanoyeb77
    Отличное трансерное окно за последние 20 лет наверно.Теперь нужно от шлака:Пепе,Седрик,Холдинг.Если уйдет Парти ,это будет потеря ощутимая и на рынке сейчас спрос на центральные полузащитников,а качественного товара немного.Кайседо неизвестно еще куда перейдет,Тчумени можно вместо Парти ,но Реал за него минимум 80 90 попросит

    (ответить)

  13. suddenly 15.07.2023 16:24 # suddenly
    Кто бы мог подумать, что именно Арсенал его заберёт. Ну а Мойес оказался пиздаболом, говоря что только за 150 отпустит.

    (ответить)

  14. takernotagiver 15.07.2023 16:16 # takernotagiver
    "Rice, Rice, baby" (с)

    (ответить)

  15. ganinilyha 15.07.2023 16:10 # ganinilyha
    Челси просрал всё что только можно, теперь какой-то Аснл с местом в лч забирает Райса.

    (ответить)

  16. hachidlo 15.07.2023 16:09 # hachidlo
    Топ трансфер для Арсенала: получили топ игрока в центр поля, и не важно во сколько он обошёлся. Хотя нет, мешки ёбаные, переплатили за игрока, у которого год остался по контракту.

    (ответить)

  17. redwhitegun 15.07.2023 16:07 # redwhitegun
    bembo

    1 год по контракту =105 млн)))))))))))))

    Источник: http://fapl.ru/posts/101571/?c=1

    Долбоеб не в курсе что у молотков была опция продления до 2025.

    (ответить)

  18. kk1000-7 15.07.2023 16:06 # kk1000-7
    потери пидорашки на 15.07.2023
    Танки — 4102 (+5)
    ББМ — 8019 (+11)
    Артиллерия — 4463 (+14)
    РСЗО — 680
    Средства ПВО — 425 (+2)
    Самолеты — 315
    Вертолеты — 310
    БПЛА — 3807 (+24)
    Крылатые ракеты — 1273
    Корабли (катера) — 18
    Автомобили и автоцистерны — 7036 (+17)
    Специальная техника — 664 (+2)
    Личный состав — около 237180 человек (+590)

    уже 237к обоссаных вонючих пидорашек сдохло за своего плешивого царя ахахаха блять какой же это пиздец

    (ответить)

  19. hachidlo 15.07.2023 16:04 # hachidlo
    Отслужил в осназе. Афган - похуй. Совок разваливается, в центре Москвы стреляют с танков - по-ху-ю. Чечня - поебать. Дальше вторая - похуй, ваще. Начинается КТО - да и хуй с ним. Грузия - по-ху-ю. Провели интернет в обоссаную общагу - НУ ВСЁ, ПИЗДА ВАМ, ХОХЛЫ И ПИНДОСЫ.

    (ответить)

  20. iskander8sg 15.07.2023 16:03 # iskander8sg
    https://t.me/voynareal_ua/26070
    Огненный мехвод!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: