"Арсенал" подтвердил покупку Райса за 105 млн. фунтов

"Арсенал" обновил свой трансферный рекорд покупкой полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Ранее днем "Вест Хэм" объявил об уходе своего капитана, а сейчас официальное подтверждение поступило и со стороны "Арсенала".



Трансфер 24-летнего игрока сборной Англии обошелся "Арсеналу" в 105 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 100 млн. фунтов.



Райс находился в системе "Вест Хэма" с 2014 года, до этого занимаясь в академии "Челси". Всего Деклан провел 245 матчей за "молотобойцев", выиграв Лигу Конференций в минувшем сезоне.



Также Райс, в мае 2022 назначенный капитаном "Вест Хэма", обладает солидным опытом выступлений на международной арене. Деклан сыграл 43 матча за английскую сборную, приняв участие на Евро-2020 и ЧМ-2022.



"Мы очень рады, что Деклан переходит к нам. Он является игроком с потрясающими способностями, и он уже несколько сезонов выступает на высоком уровне в Премьер-Лиге и за сборную Англии. Нет никаких сомнений, что Деклан добавит мастерства этому клубу. Он является исключительным талантом, который обладает потенциалом добиться здесь больших успехов".



"Деклану только 24, но у него огромный опыт в Премьер-Лиге. Он был капитаном очень хорошей команды "Вест Хэма" и, как все мы видели, недавно поднял европейский трофей. Ответственность и роль, которые он принимал на себя, очень впечатляют, и все мы в восторге от его перехода к нам", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета насчет своего новичка, взявшего 41-й номер.



"Я наблюдал за "Арсеналом" и их траекторией в последнюю пару сезонов. Не в минувшем сезоне, а в сезоне до этого они финишировали только пятыми, но вы могли видеть, какой стиль прививает Микель".



"Они выдающимся образом провели минувший сезон, затмив практически каждую команду, за исключением "Манчестер Сити", — сообщил Райс.



