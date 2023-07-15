"Арсенал" подтвердил покупку Райса за 105 млн. фунтов
"Арсенал" обновил свой трансферный рекорд покупкой полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
Ранее днем "Вест Хэм" объявил об уходе своего капитана, а сейчас официальное подтверждение поступило и со стороны "Арсенала".
Трансфер 24-летнего игрока сборной Англии обошелся "Арсеналу" в 105 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 100 млн. фунтов.
Райс находился в системе "Вест Хэма" с 2014 года, до этого занимаясь в академии "Челси". Всего Деклан провел 245 матчей за "молотобойцев", выиграв Лигу Конференций в минувшем сезоне.
Также Райс, в мае 2022 назначенный капитаном "Вест Хэма", обладает солидным опытом выступлений на международной арене. Деклан сыграл 43 матча за английскую сборную, приняв участие на Евро-2020 и ЧМ-2022.
"Мы очень рады, что Деклан переходит к нам. Он является игроком с потрясающими способностями, и он уже несколько сезонов выступает на высоком уровне в Премьер-Лиге и за сборную Англии. Нет никаких сомнений, что Деклан добавит мастерства этому клубу. Он является исключительным талантом, который обладает потенциалом добиться здесь больших успехов".
"Деклану только 24, но у него огромный опыт в Премьер-Лиге. Он был капитаном очень хорошей команды "Вест Хэма" и, как все мы видели, недавно поднял европейский трофей. Ответственность и роль, которые он принимал на себя, очень впечатляют, и все мы в восторге от его перехода к нам", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета насчет своего новичка, взявшего 41-й номер.
"Я наблюдал за "Арсеналом" и их траекторией в последнюю пару сезонов. Не в минувшем сезоне, а в сезоне до этого они финишировали только пятыми, но вы могли видеть, какой стиль прививает Микель".
"Они выдающимся образом провели минувший сезон, затмив практически каждую команду, за исключением "Манчестер Сити", — сообщил Райс.
15.07.2023 16:00
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Последние комментарии:
Если инфо верна, свинорейхи потеряли пятую часть западной техники во время контрнахрюка)) ор!
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Энцо - единственная нормальная покупка пенсов среди всего хлама, который натащил в клуб Боули)
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Update)
Кучу ненужного в будущем хлама или все-таки Райс?)
Райс (117) - [Кукурелья + Стерлинг](121.5)
Райс (117) - [Бадиашиле + Фофана] (118.4)
Райс (117) - [Мудрик + Мадуеке + Датро Фофана] (120)
Райс (117) - [Николас Джексон + Мало Густо + Чуквумека + Слонина + Андре Сантос + Абамеянг ] (118.5)
(ответить)
Обсер ФСГ, МЮ и Челси.
Только Сити вписался и проиграл борьбу, но там есть кому играть.
(ответить)
Сравним итоговую цену покупки Райса с хламарями из Челси, лям евро
Пенсы, лучше одного топа купить, чем кучу хламарей на эти деньги))))
_______________________________________---
Райс (117) - [Кукурелья + Стерлинг](121.5)
Райс (117) - [Бадиашиле + Фофана] (118.4)
Райс (117) - [Мудрик + Мадуеке + Датро Фофана] (120)
(ответить)
Чолси: просрали двух воспитанников, Маунта и Райса.
Тоже Чолси: купили Пидрика за 150.
(ответить)
Такеркалониру надо искать другие причины почему никчёмный гейклуб аснл опять потеряет титул.
(ответить)
Как же грамотно КОРОЛИ сделали иллюзию того, что интересуются этим игроком, чтобы С0сенал переплатили. Опять гейгунерастов развели на бабло. Мешки, что с них взять.
(ответить)
Мешки.
(ответить)
Отвалили 100кк фунтов за игрока с годом контракта. Тут даже шитюки приxyeли и не стали переплачивать. Благо есть лохи из вулвича.
(ответить)
🗣 Орнштейн:
"Манчестер Сити искал поддержки от самого Райса для трансфера, но Деклан отказал. Именно поэтому Сити вышел из гонки".
https://theathletic.com/4652018/2023/07/15/declan-rice-arsenal-arteta-deal/?source=emp_shared_article
просто обоссаны
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Отличное трансерное окно за последние 20 лет наверно.Теперь нужно от шлака:Пепе,Седрик,Холдинг.Если уйдет Парти ,это будет потеря ощутимая и на рынке сейчас спрос на центральные полузащитников,а качественного товара немного.Кайседо неизвестно еще куда перейдет,Тчумени можно вместо Парти ,но Реал за него минимум 80 90 попросит
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Кто бы мог подумать, что именно Арсенал его заберёт. Ну а Мойес оказался пиздаболом, говоря что только за 150 отпустит.
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"Rice, Rice, baby" (с)
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Челси просрал всё что только можно, теперь какой-то Аснл с местом в лч забирает Райса.
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Топ трансфер для Арсенала: получили топ игрока в центр поля, и не важно во сколько он обошёлся. Хотя нет, мешки ёбаные, переплатили за игрока, у которого год остался по контракту.
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bembo
1 год по контракту =105 млн)))))))))))))
Источник: http://fapl.ru/posts/101571/?c=1
Долбоеб не в курсе что у молотков была опция продления до 2025.
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потери пидорашки на 15.07.2023
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уже 237к обоссаных вонючих пидорашек сдохло за своего плешивого царя ахахаха блять какой же это пиздец
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Отслужил в осназе. Афган - похуй. Совок разваливается, в центре Москвы стреляют с танков - по-ху-ю. Чечня - поебать. Дальше вторая - похуй, ваще. Начинается КТО - да и хуй с ним. Грузия - по-ху-ю. Провели интернет в обоссаную общагу - НУ ВСЁ, ПИЗДА ВАМ, ХОХЛЫ И ПИНДОСЫ.
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https://t.me/voynareal_ua/26070
Огненный мехвод!
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