"Вест Хэм" объявил об уходе Райса

"Вест Хэм" объявил о достигнутой договоренности насчет ухода полузащитника Деклана Райса из клуба.

Еще на прошлой неделе "Вест Хэм" согласился отпустить Райса в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов, включая бонусы.



И хотя "Арсенал" до сих пор не подтвердил приобретение Райса, в субботу утром "Вест Хэм" выпустил официальное заявление насчет ухода Деклана, при этом не упоминая "канониров".



К своим 24 годам Райс провел 245 за "Вест Хэм", последним из которых стал победный для "молотобойцев" финал Лиги Конференций против "Фиорентины".



"Мне жаль видеть, что Деклан уходит от нас, но я верю, что каждый в "Вест Хэме" должен очень гордиться тем, какую роль мы сыграли в его пути от игрока академии до самого дорогого молодого игрока в английском футболе".



"Я бы хотел отметить, что мы не хотели продавать Деклана. Мы хотели строить свою команду вокруг него и предприняли ряд попыток заключить с ним улучшенный контракт. Но когда Деклан дал понять, что желает двигаться дальше и ищет новый вызов, клуб почувствовал, что в интересах "Вест Хэма" будет правильно не стоять у него на пути", — сообщил президент лондонского клуба Дэвид Салливан.