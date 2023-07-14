Фанаты-геи "Ливерпуля" возмущены, что Хендерсон собрался в Саудовскую Аравию

Объединение ЛГБТ-болельщиков "Ливерпуля" раскритиковало намерение капитана "красных" Джордана Хендерсона отправиться в Саудовскую Аравию.

Накануне стало известно, что Хендерсон решил принять роскошное предложение "Аль-Иттифика", которому теперь остается согласовать с "Ливерпулем" компенсацию за Джордана.



Решение Хендерсона отправиться в Саудовскую Аравию повергло в шок многих фанатов "Ливерпуля" — особенно из числа сексуальных меньшинств, за которых Джордан всегда заступался.



Хендерсон регулярно высказывался в поддержку ЛГБТ на мероприятиях и в социальных сетях, и теперь геи и лесбиянки чувствуют, что Джордан предал свои принципы, согласившись получать деньги из Саудовской Аравии, где гомосексуализм запрещен законом.



"Мы в Kop Outs ценили поддержку, демонстрируемую Джорданом Хендерсоном".



"Мы потрясены и обеспокоены тем, что кто-то даже задумывается об участии в операции по отмыванию денег через спорт для режима, в котором женщины и ЛГБТ подвергаются угнетениям и регулярно возглавляют рейтинги по смертным приговорам".



"Особенно раздражает участие в этом отмывании денег через спорт (Стивена) Джеррарда, учитывая то, что прежде он поддерживал своего партнера по команде из "ЛА Гэлакси" Робби Роджерса (который совершил каминг-аут как гей в 2013)", — говорится в заявлении объединения Kop Outs.