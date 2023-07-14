Фанаты-геи "Ливерпуля" возмущены, что Хендерсон собрался в Саудовскую Аравию

Джордан Хендерсон Объединение ЛГБТ-болельщиков "Ливерпуля" раскритиковало намерение капитана "красных" Джордана Хендерсона отправиться в Саудовскую Аравию.

Накануне стало известно, что Хендерсон решил принять роскошное предложение "Аль-Иттифика", которому теперь остается согласовать с "Ливерпулем" компенсацию за Джордана.

Решение Хендерсона отправиться в Саудовскую Аравию повергло в шок многих фанатов "Ливерпуля" — особенно из числа сексуальных меньшинств, за которых Джордан всегда заступался.

Хендерсон регулярно высказывался в поддержку ЛГБТ на мероприятиях и в социальных сетях, и теперь геи и лесбиянки чувствуют, что Джордан предал свои принципы, согласившись получать деньги из Саудовской Аравии, где гомосексуализм запрещен законом.

"Мы в Kop Outs ценили поддержку, демонстрируемую Джорданом Хендерсоном".

"Мы потрясены и обеспокоены тем, что кто-то даже задумывается об участии в операции по отмыванию денег через спорт для режима, в котором женщины и ЛГБТ подвергаются угнетениям и регулярно возглавляют рейтинги по смертным приговорам".

"Особенно раздражает участие в этом отмывании денег через спорт (Стивена) Джеррарда, учитывая то, что прежде он поддерживал своего партнера по команде из "ЛА Гэлакси" Робби Роджерса (который совершил каминг-аут как гей в 2013)", — говорится в заявлении объединения Kop Outs.




Метки Аль-Иттифак, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2023 12:00

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  1. electric 14.07.2023 12:31 # electric
    Михужло кееееееееек

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  2. fc-zenit 14.07.2023 12:27 # fc-zenit
    Казалось бы, причём тут калониры...
    Оказывается это бывшие гейгуннеры, которые переобулись и начали болеть за ЛФК.

    З.ы. согласен с сисязавром, истреблять надо гейгуннеров.

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  3. alexomck 14.07.2023 12:09 # alexomck
    "Особенно раздражает участие в этом отмывании денег через спорт (Стивена) Джеррарда, учитывая то, что прежде он поддерживал своего партнера по команде из "ЛА Гэлакси" Робби Роджерса (который совершил каминг-аут как гей в 2013)", — говорится в заявлении объединения Kop Outs.

    Источник: http://fapl.ru/posts/101548/

    Сейчас Хендерсон тоже каминг-аутнется и будет справедливо повешан арабами - расплата за предательство Ливерпуля.

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  4. kk1000-7 14.07.2023 12:06 # kk1000-7
    ахаха я же говорю футбол это игра пидорасов

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  5. quavo 14.07.2023 12:03 # quavo
    зае6али эти геи, пидары и хохлы, вечно ноют что их ущемляют, чето просят у кого то , а сами только и грезят о вялом

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  6. sisyazavr 14.07.2023 12:01 # sisyazavr
    Убивать их надо

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