Лэмпард не будет спешить с возвращением к тренерской работе

Фрэнк Лэмпард заявил, что он хочет снова тренировать, но не будет спешить с возвращением к работе.

В сезоне 2021/22 Лэмпард спас "Эвертон" от вылета из Премьер-Лиги, однако ухудшение результатов обернулось увольнением Фрэнка из мерсисайдского клуба в январе.



В минувшей кампании Лэмпард также успел поработать в "Челси", где выиграл только один из 11 своих матчей, не сумев взбодрить команду на концовку.



Лэмпард чувствует, что подпортил свою репутацию как тренер, поэтому Фрэнк будет тщательно выбирать новое место работы.



"Сложно сказать, когда я вернусь. Многие люди говорят: "Стань экспертом, это легко, тебе не придется напрягаться".



"Но трудиться и тренировать — это то, что приносит мне наслаждение и что заставляет мою кровь бежать по жилам. Так что именно это я и хочу".



"Я не спешу вернуться. Реальность такова, что после опыта в "Эвертоне" и "Челси" мне, наверное, будет лучше будет сделать паузу, учитывая возможные варианты".



"Сейчас может не быть вариантов для меня, но со временем могут появиться варианты, которые я захочу рассмотреть на соответствие моим запросам. Работы, за которые я брался, были довольно сложными".



"Не хочу показаться придирчивым, но я буду тщательно выбирать работу и не буду говорить: "Поехали, все будет великолепно".



"А пока что я буду заниматься вещами, которые делают меня счастливыми. Быть с семьей, путешествовать. Когда я путешествую, то хочу стать лучше как человек по возвращении домой. Если я не стану лучше, то лучше никуда не ехать — у меня славный дом".



"Я целеустремлен и хочу тренировать, но мне 45, и меня устраивает моя жизнь. Возможно, мне не придется больше тренировать. Мне повезло быть в таком положении", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.