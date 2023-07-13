"Аталанта" требует от МЮ за Хейлунда только деньги

"Аталанта" отказалась принимать кого-либо из игроков "Манчестер Юнайтед" в качестве части сделки по переходу нападающего Расмуса Хейлунда в английский клуб.

В данный момент Хейлунд является целью номер один "Юнайтед" среди нападающих, однако "Аталанта" оценивает свою восходящую звезду в 100 евро фунтов (85.5 млн. фунтов).



"Юнайтед" так много платить за Хейлунда и не хочет, и не может — трансферный бюджет клуба с "Олд Траффорд" на это лето ограничен 100 млн. фунтов, из которых 60 млн. фунтов потрачены на полузащитника Мейсона Маунта.



Как утверждает The Athletic, "Юнайтед" предложил "Аталанте" ряд своих игроков для постоянного трансфера или аренды в качестве разменной монеты. Имена этих игроков не называются, хотя ранее пресса сообщала, что итальянский клуб может приютить нападающего Мейсона Гринвуда.



Однако "Аталанта" отклонила все предложенные "Юнайтед" варианты и готова отпустить Хейлунда только за живые деньги.