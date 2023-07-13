Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять предложение "Аль-Иттифака"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять роскошное предложение "Аль-Иттифака" из Саудовской Аравии.

В данный момент у Хендерсона остается еще два года по контракту, который он переподписал с "Ливерпулем" летом 2021, а значит "Аль-Иттифаку" придется заплатить компенсацию "красным", чтобы заполучить Джордана.

Ранее пресса сообщала, что "Аль-Иттифак" готов платить Хендерсону на 50 процентов больше, нежели те 200,000 фунтов в неделю, что Джордан получает в "Ливерпуле" сейчас.

Однако The Athletic утверждает, что на самом деле "Аль-Иттифак" предлагает 33-летнему игроку сборной Англии зарплату больше не в полтора раза, а в четыре, и Джордан не хочет упускать такую уникальную возможность.

За столь щедрым предложением стоит легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард, который в начале июля был назначен главным тренером "Аль-Иттифака" — под гарантии совершать громкие трансферы.

Источник ожидает, что свое окончательное решение Хендерсон примет в самое ближайшее время. Джордан готов отправиться на заработки в Саудовскую Аравию с благословения главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

В минувшем сезоне Хендерсон сыграл 43 матча за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, а в Премьер-Лиге отметился 23 появлениями в стартовом составе.

В лице Хендерсона "Ливерпуль" лишится не только важного игрока, но и лидера — на поле и за его пределами. Джордан известен как один из наиболее активно высказывающихся в поддержку ЛГБТ-меньшинств и фанатов футболист — правда, в Саудовской Аравии, где гомосексуализм запрещен законом, ему придется об этом забыть.


Метки Аль-Иттифак, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2023 06:00

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  1. iskander8sg 13.07.2023 07:28 # iskander8sg
    Кацапы говно.

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  2. quavo 13.07.2023 07:26 # quavo
    Самый позорный кэп в истории эйпиэл

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  3. electric 13.07.2023 07:21 # electric
    Скучать не будем.
    Неужели дождёмся этого момента.

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  4. lfc-krr 13.07.2023 07:01 # lfc-krr
    Хендо конечно сдал, в последнее время. Поэтому пусть идет. Золотой парашют себе на пенсию сделает

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  5. alexomck 13.07.2023 06:51 # alexomck
    Пулька мимо 4ки)

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  6. superglor 13.07.2023 06:06 # superglor
    С такой повязкой он и жoпу продаст арабам, что с него взять.

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  7. narcot 13.07.2023 06:05 # narcot
    Уровень лучшего пз 0пуля

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  8. tursa 13.07.2023 06:04 # tursa
    если уйдет, спасибо за все кэп, полузащита с уходом милнера и хендо омолодится конкретно, но есть еще 2 опытнах ветерана тиаго и фаб, покупаем лавию и ставим туда трента и апл наш

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  9. fc-zenit 13.07.2023 06:04 # fc-zenit
    Да конечно стоит ехать, xyль тут думать.

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