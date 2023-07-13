Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять предложение "Аль-Иттифака"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять роскошное предложение "Аль-Иттифака" из Саудовской Аравии.
В данный момент у Хендерсона остается еще два года по контракту, который он переподписал с "Ливерпулем" летом 2021, а значит "Аль-Иттифаку" придется заплатить компенсацию "красным", чтобы заполучить Джордана.
Ранее пресса сообщала, что "Аль-Иттифак" готов платить Хендерсону на 50 процентов больше, нежели те 200,000 фунтов в неделю, что Джордан получает в "Ливерпуле" сейчас.
Однако The Athletic утверждает, что на самом деле "Аль-Иттифак" предлагает 33-летнему игроку сборной Англии зарплату больше не в полтора раза, а в четыре, и Джордан не хочет упускать такую уникальную возможность.
За столь щедрым предложением стоит легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард, который в начале июля был назначен главным тренером "Аль-Иттифака" — под гарантии совершать громкие трансферы.
Источник ожидает, что свое окончательное решение Хендерсон примет в самое ближайшее время. Джордан готов отправиться на заработки в Саудовскую Аравию с благословения главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
В минувшем сезоне Хендерсон сыграл 43 матча за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, а в Премьер-Лиге отметился 23 появлениями в стартовом составе.
В лице Хендерсона "Ливерпуль" лишится не только важного игрока, но и лидера — на поле и за его пределами. Джордан известен как один из наиболее активно высказывающихся в поддержку ЛГБТ-меньшинств и фанатов футболист — правда, в Саудовской Аравии, где гомосексуализм запрещен законом, ему придется об этом забыть.
13.07.2023 06:00
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Кацапы говно.
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Самый позорный кэп в истории эйпиэл
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Скучать не будем.
Неужели дождёмся этого момента.
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Хендо конечно сдал, в последнее время. Поэтому пусть идет. Золотой парашют себе на пенсию сделает
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Пулька мимо 4ки)
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С такой повязкой он и жoпу продаст арабам, что с него взять.
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Уровень лучшего пз 0пуля
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если уйдет, спасибо за все кэп, полузащита с уходом милнера и хендо омолодится конкретно, но есть еще 2 опытнах ветерана тиаго и фаб, покупаем лавию и ставим туда трента и апл наш
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Да конечно стоит ехать, xyль тут думать.
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