Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" договорился с Расмусом Хейлундом. "Челси" может обменять Ромелу Лукаку на Душана Влаховича. Марку Силва подпишет новый контракт с "Фулхэмом". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Тоттенхэм" отклонит свежее предложение "Баварии" в 70 миллионов фунтов о покупке нападающего Харри Кейна. (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта до 2028 года с нападающим "Аталанты" Расмусом Хейлундом. (Nicolo Schira)



"Юнайтед" определится с дальнейшей судьбой отстраненного нападающего Мейсона Гринвуда до старта нового сезона Премьер-Лиги. (Daily Star)



"Юнайтед" и "Ньюкасл" обдумывают приобретение защитника "Монако" Акселя Дисаси. (The Guardian)



Полузащитник "Юнайтед" Фред сменил агентов на фоне интереса к своей персоне со стороны "Фулхэма" и саудовских клубов. (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Юнайтед" Скотт Мактоминей стал трансферной целью для "Ромы". (Football Transfers)



Мактоминей также интересен "Брайтону". (Daily Mail)



Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг настаивает на продаже вингера Джейдона Санчо. (The Independent)



Дортмундская "Боруссия" хочет арендовать Санчо. (Sky Sport Germany)



"Юнайтед" открыт к предложениям насчет аренды вингера Амада Диалло. (Football Insider)



"Ювентус" в ярости от того, что "Челси" повысил цену за нападающего Ромелу Лукаку. (Tuttosport)



"Ювентус" сказал "Челси", что готов отпустить своего нападающего Душана Влаховича к "синим" за 21.4 млн. фунтов плюс Лукаку. (Corriere dello Sport)



"Челси" вступил в переговоры с "Арсеналом" о покупке нападающего Фоларина Балогана. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" следит за защитником "Челси" Марком Кукурельей. (Football Transfers)



"Тоттенхэм" и "Наполи" проявляют интерес к японскому защитнику менхенгладбахской "Боруссии" Ко Итакуре. (Sky Sport Germany)



"Фулхэм" и "Кристал Пэлас" заинтересованы в крайнем защитнике "Барселоны" Сержиньо Десте. (Mundo Deportivo)



Вингер "Лестера" Харви Барнс хочет перейти в "Ньюкасл". (Football Insider)



"Ливерпуль" готов продать защитника Натаниэля Филлипса в "Лидс". (The Sun)



"Вест Хэм" проявил интерес к нападающему "Страсбура" Хабибу Диалло. (Football Insider)



Другое



Стив Раунд, трудившийся ассистентом Микеля Артеты с декабря 2019, покинул "Арсенал". (CBS Sports)



FA предложит новый контракт главному тренеру молодежной сборной Англии Ли Карсли после победы на Чемпионате Европы U-21. (Daily Mail)



Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва отверг интерес из Саудовской Аравии и собирается подписать новый контракт с "дачниками". (Football Insider)



Первый номер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд во второй раз станет отцом. (The Sun)