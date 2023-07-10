Дибала опроверг слухи насчет "Челси"
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала опроверг слухи насчет своего перехода в "Челси".
Если верить слухам, контракт Дибалы с "Ромой" предусматривает пункт об отступных в 12 миллионов евро (10 млн. фунтов), причем активировать этот пункт могут только зарубежные клубы.
На прошлой неделе появилась информация, что выкупить Дибалу собирается его соотечественник Маурисио Почеттино, с недавних пор возглавляющий "Челси", однако 30-летний аргентинец видит свое будущее в "Роме".
"Конечно, я рад быть в "Роме". Останусь ли я здесь? Да, мы приступаем к тренировкам завтра", — сообщил Дибала La Roma 24.
10.07.2023 13:00
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ну че вы , астер уже увлажнился))
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