Дибала опроверг слухи насчет "Челси"

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала опроверг слухи насчет своего перехода в "Челси".

Если верить слухам, контракт Дибалы с "Ромой" предусматривает пункт об отступных в 12 миллионов евро (10 млн. фунтов), причем активировать этот пункт могут только зарубежные клубы.



На прошлой неделе появилась информация, что выкупить Дибалу собирается его соотечественник Маурисио Почеттино, с недавних пор возглавляющий "Челси", однако 30-летний аргентинец видит свое будущее в "Роме".



"Конечно, я рад быть в "Роме". Останусь ли я здесь? Да, мы приступаем к тренировкам завтра", — сообщил Дибала La Roma 24.