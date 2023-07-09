Ришарлисон рассказал, как Конте два часа отчитывал его перед командой

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон рассказал, что бывший наставник "шпор" Антонио Конте на протяжении двух часов отчитывал его перед командой.

Дебютный сезон Ришарлисона за "Тоттенхэм" получился крайне простым, а увольнение Конте в марте все только усложнило.



После вылета "Тоттенхэма" со стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов Ришарлисон позволил себе раскритиковать Конте. В ответ на это Антонио обвинил бразильца в эгоистичном поведении и заодно устроил разбор полетов во время командного собрания.



"Конечно, я выставил себя дураком, сказав в интервью, что мне нужно больше игрового времени и все такое. Это было после вылета из Лиги Чемпионов, но затем я извинился перед ним".



"Я даже сказал ему, что он может наказать меня, если хочет. Мы уладили это, затем я попытался снова сыграть несколько матчей подряд, но снова получил травму. Нравится вам это или нет, но такие вещи влияют и на твое мышление".



"Он должен был показать коллективу свою жесткость. Показать, что он по-прежнему здесь босс. Так он взаимодействует с людьми, с коллективом, и он провел почти два часа, лишь отчитывая меня на собрании, на глазах у каждого".



"Затем игроки сказали мне: "Ричи, не делай так больше". Каждый хотел домой, а мы сидели там два часа. Но все было улажено", — цитирует Ришарлисона ESPN.