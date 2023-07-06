Маунт объяснил, почему решил уйти из "Челси"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт объяснил, почему он решил уйти из "Челси".

На текущей неделе Маунт завершил свой переход в "Юнайтед" из "Челси" за 60 миллионов фунтов, заключив с "красными дьяволами" контракт до 2028 года.



Маунт чувствовал, что в "Челси" на него больше не рассчитывают. 24-летний англичанин признается, что решение перейти в "Юнайтед" было простым.



"Несколько месяцев назад стало ясно, что меня нет в планах "Челси" на будущее. А когда я узнал об интересе "Юнайтед", мое решение было принято".



"Это огромный клуб, где выступали легендарные игроки, и я с самого начала хотел стать частью этого. Моей главной целью было перейти поскорее и быть готовым к началу предсезонного периода".



"В молодости я следил за Роналду. Вы видели это видео, где я повторяю его штрафные".



"Я обожал наблюдать за его игрой, обожал его штрафные. Также огромным источником вдохновения для меня был Бекхэм, я наблюдал за его штрафными, когда рос, так что своей техникой я обязан ему".



"За этот клуб выступали столь многие легендарные игроки, за которыми я наблюдал, когда был моложе. Поэтому оказаться здесь сейчас — это нечто особенное", — сообщил Маунт MUTV.