Джордан: "Джеррард слил свою репутацию в унитаз"

Стивен Джеррард Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что новоиспеченный главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард "слил свою репутацию в унитаз".

В понедельник Джеррард был представлен главным тренером "Аль-Иттифака", вернувшись к работе после своего увольнения из "Астон Виллы" в октябре 2022.

Джордан чувствует, что Джеррард отправился в Саудовскую Аравию на заработки, не захотев восстанавливать свою подмоченную репутацию.

"Раз Джеррард взялся за эту работу, значит он не верит в свою способность стать тренером топ-уровня. Зато он верит, что в Саудовской Аравии будет зарабатывать больше, чем где-нибудь еще, где было бы больше футбольного смысла, но меньше денег".

"Джеррарду нужно реабилитироваться, его репутация тренера топ-уровня смыта в унитаз. Думаю, он провалился в "Астон Вилле". Я говорил, что он провалится, и он провалился".

"Унаи Эмери заставил Стивена Джеррарда выглядеть простаком, превратив тех же игроков в довольно грозную силу".

Учитывая то, чего Джеррард добился в Премьер-Лиге, прямо сейчас для него здесь нет работы".

"Думаю, он не обладает репутацией серьезного тренера, и отъезд на Ближний Восток не поможет ему", — сообщил Джордан talkSPORT.


Метки Аль-Иттифак, Джеррард, Джордан, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.07.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 05.07.2023 12:19 # sausage
    Этот бывший президент КП походу за воротник закладывает постоянно или по ноздре фигачит. Уже не первый раз какую-то дичь выдаёт по поводу игроков и тренеров, не имеющих к нему никакого отношения.

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  2. narcot 05.07.2023 12:18 # narcot
    хуйлуша кееееееееееееееееек



    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Джеррард отказался возглавить "Аль-Иттифак"
    Стивен Джеррард заявил, что отверг предложение стать главным тренером "Аль-Иттифака" из Саудовской Аравии.

    На днях в прессе появилась информация, что "Аль-Иттифак" предложил работу Джеррарду, который находится без клуба после своего увольнения из "Астон Виллы" в октябре.

    43-летний англичанин даже слетал на переговоры на Ближний Восток, но в итоге решил отклонить это предложение.

    "Многое было сказано в медиа, и многое не является правдой".

    "Меня пригласили туда, чтобы рассмотреть возможное предложение, что я и сделал. Я анализировал его на протяжении пары последних дней. Но прямо сейчас дела обстоят так, что я не буду принимать это предложение", — сообщил Джеррард Channel 4.

    Источник: http://fapl.ru/posts/101085/

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  3. arsenverim 05.07.2023 12:14 # arsenverim
    У него и не было репутации топ-тренера изначально, о чем он вообще

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  4. division 05.07.2023 12:04 # division
    А какая у него репутация

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  5. superglor 05.07.2023 12:04 # superglor
    А ведь колбасники на полном серьезе сватали эту собаку на замену Клоппу.

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