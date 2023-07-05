Джордан: "Джеррард слил свою репутацию в унитаз"

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что новоиспеченный главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард "слил свою репутацию в унитаз".

В понедельник Джеррард был представлен главным тренером "Аль-Иттифака", вернувшись к работе после своего увольнения из "Астон Виллы" в октябре 2022.



Джордан чувствует, что Джеррард отправился в Саудовскую Аравию на заработки, не захотев восстанавливать свою подмоченную репутацию.



"Раз Джеррард взялся за эту работу, значит он не верит в свою способность стать тренером топ-уровня. Зато он верит, что в Саудовской Аравии будет зарабатывать больше, чем где-нибудь еще, где было бы больше футбольного смысла, но меньше денег".



"Джеррарду нужно реабилитироваться, его репутация тренера топ-уровня смыта в унитаз. Думаю, он провалился в "Астон Вилле". Я говорил, что он провалится, и он провалился".



"Унаи Эмери заставил Стивена Джеррарда выглядеть простаком, превратив тех же игроков в довольно грозную силу".



Учитывая то, чего Джеррард добился в Премьер-Лиге, прямо сейчас для него здесь нет работы".



"Думаю, он не обладает репутацией серьезного тренера, и отъезд на Ближний Восток не поможет ему", — сообщил Джордан talkSPORT.