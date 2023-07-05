Джордан: "Джеррард слил свою репутацию в унитаз"
Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что новоиспеченный главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард "слил свою репутацию в унитаз".
В понедельник Джеррард был представлен главным тренером "Аль-Иттифака", вернувшись к работе после своего увольнения из "Астон Виллы" в октябре 2022.
Джордан чувствует, что Джеррард отправился в Саудовскую Аравию на заработки, не захотев восстанавливать свою подмоченную репутацию.
"Раз Джеррард взялся за эту работу, значит он не верит в свою способность стать тренером топ-уровня. Зато он верит, что в Саудовской Аравии будет зарабатывать больше, чем где-нибудь еще, где было бы больше футбольного смысла, но меньше денег".
"Джеррарду нужно реабилитироваться, его репутация тренера топ-уровня смыта в унитаз. Думаю, он провалился в "Астон Вилле". Я говорил, что он провалится, и он провалился".
"Унаи Эмери заставил Стивена Джеррарда выглядеть простаком, превратив тех же игроков в довольно грозную силу".
Учитывая то, чего Джеррард добился в Премьер-Лиге, прямо сейчас для него здесь нет работы".
"Думаю, он не обладает репутацией серьезного тренера, и отъезд на Ближний Восток не поможет ему", — сообщил Джордан talkSPORT.
05.07.2023 12:00
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Этот бывший президент КП походу за воротник закладывает постоянно или по ноздре фигачит. Уже не первый раз какую-то дичь выдаёт по поводу игроков и тренеров, не имеющих к нему никакого отношения.
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хуйлуша кееееееееееееееееек
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Джеррард отказался возглавить "Аль-Иттифак"
Стивен Джеррард заявил, что отверг предложение стать главным тренером "Аль-Иттифака" из Саудовской Аравии.
На днях в прессе появилась информация, что "Аль-Иттифак" предложил работу Джеррарду, который находится без клуба после своего увольнения из "Астон Виллы" в октябре.
43-летний англичанин даже слетал на переговоры на Ближний Восток, но в итоге решил отклонить это предложение.
"Многое было сказано в медиа, и многое не является правдой".
"Меня пригласили туда, чтобы рассмотреть возможное предложение, что я и сделал. Я анализировал его на протяжении пары последних дней. Но прямо сейчас дела обстоят так, что я не буду принимать это предложение", — сообщил Джеррард Channel 4.
Источник: http://fapl.ru/posts/101085/
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У него и не было репутации топ-тренера изначально, о чем он вообще
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А какая у него репутация
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А ведь колбасники на полном серьезе сватали эту собаку на замену Клоппу.
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