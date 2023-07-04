Бройя хочет уйти из "Челси"

Армандо Бройя Нападающий "Челси" Армандо Бройя хочет сменить клуб этим летом.

Этим летом "Челси" проводит глобальное обновление своей линии нападения, которую пополнили Кристофер Нкунку и Николя Джексон. При этом Пьер-Эмерик Обамеянг и Ромелу Лукаку находятся на чемоданах.

Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, после прихода Джексона из "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов Бройя окончательно решил, что ему нужно искать новый клуб.

Бройя пропустил всю вторую половину минувшего сезона из-за серьезной травмы колена, и сейчас 21-летнему албанцу важно оказаться там, где он сможет играть регулярно.

При этом Бройя вполне может остаться в Премьер-Лиге и даже в Лондоне. "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" называются в числе возможных направлений для Армандо.


Метки Бройя, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 04.07.2023 14:00 # ganinilyha
    Чел с задатками, такого отпускать нельзя, только в аренду

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  2. animadora 04.07.2023 13:43 # animadora
    Вали оседова.

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  3. alexomck 04.07.2023 13:30 # alexomck
    Начал догадываться о чем-то

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  4. chelsiukpro 04.07.2023 13:06 # chelsiukpro
    В данный момент Лукаку, Нкуду, Фофана, Броя, Обама из напов есть в команде.

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  5. narcot 04.07.2023 13:03 # narcot
    АРЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ





    "У меня нет слов, когда я просто думаю об этом. Всю свою жизнь я мечтал выступать за этот клуб. Клуб, который я поддерживаю и который люблю. Я здесь с детства, так что это нереальное ощущение для меня и моей семьи".

    "Иметь возможность надевать футболку первой команды — это исполнение мечты. Я в восторге от каждой сыгранной минуты, потому что это один из крупнейших клубов в мире. Здесь всегда есть конкуренция, и каждый хочет играть, поэтому я просто рад возможности быть частью этого. Надеюсь, я сыграю много матчей и сделаю свой вклад в успех команды", — сообщил Бройя.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95336/

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