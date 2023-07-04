Бройя хочет уйти из "Челси"

Нападающий "Челси" Армандо Бройя хочет сменить клуб этим летом.

Этим летом "Челси" проводит глобальное обновление своей линии нападения, которую пополнили Кристофер Нкунку и Николя Джексон. При этом Пьер-Эмерик Обамеянг и Ромелу Лукаку находятся на чемоданах.



Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, после прихода Джексона из "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов Бройя окончательно решил, что ему нужно искать новый клуб.



Бройя пропустил всю вторую половину минувшего сезона из-за серьезной травмы колена, и сейчас 21-летнему албанцу важно оказаться там, где он сможет играть регулярно.



При этом Бройя вполне может остаться в Премьер-Лиге и даже в Лондоне. "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" называются в числе возможных направлений для Армандо.