Бройя связал свое будущее с "Челси" до 2028 года
Нападающий "Челси" Армандо Бройя заключил со своим клубом новый контракт до 2028 года.
Бройя совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлом сезоне, который он провел в "Саутгемптоне" на правах аренды, забив девять голов в 38 матчах.
После успешной командировки на "Сент-Мэри" Армандо получил место в первой команде "Челси". "Синие" устояли перед соблазном продать 20-летнего албанца, за которого другие клубы Премьер-Лиги были готовы заплатить свыше 30 миллионов фунтов.
Дождавшись закрытия трансферного окна, "синие" наградили Бройю новой сделкой, которая отмечает успехи 20-летнего албанца.
"У меня нет слов, когда я просто думаю об этом. Всю свою жизнь я мечтал выступать за этот клуб. Клуб, который я поддерживаю и который люблю. Я здесь с детства, так что это нереальное ощущение для меня и моей семьи".
"Иметь возможность надевать футболку первой команды — это исполнение мечты. Я в восторге от каждой сыгранной минуты, потому что это один из крупнейших клубов в мире. Здесь всегда есть конкуренция, и каждый хочет играть, поэтому я просто рад возможности быть частью этого. Надеюсь, я сыграю много матчей и сделаю свой вклад в успех команды", — сообщил Бройя.
02.09.2022 22:00
Просмотров: 189
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вроде как только Артур из синих в него верит.
А вот я не понимаю, почему бы не дать этому сынку 3 - 5 полных матчей. Вдруг парень покажет себя. Уж точно Лукакей не будет.
(ответить)
сказочный конечно он долбоёб
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий