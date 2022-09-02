Бройя связал свое будущее с "Челси" до 2028 года

Нападающий "Челси" Армандо Бройя заключил со своим клубом новый контракт до 2028 года.

Бройя совершил настоящий прорыв в своем развитии в прошлом сезоне, который он провел в "Саутгемптоне" на правах аренды, забив девять голов в 38 матчах.



После успешной командировки на "Сент-Мэри" Армандо получил место в первой команде "Челси". "Синие" устояли перед соблазном продать 20-летнего албанца, за которого другие клубы Премьер-Лиги были готовы заплатить свыше 30 миллионов фунтов.



Дождавшись закрытия трансферного окна, "синие" наградили Бройю новой сделкой, которая отмечает успехи 20-летнего албанца.



"У меня нет слов, когда я просто думаю об этом. Всю свою жизнь я мечтал выступать за этот клуб. Клуб, который я поддерживаю и который люблю. Я здесь с детства, так что это нереальное ощущение для меня и моей семьи".



"Иметь возможность надевать футболку первой команды — это исполнение мечты. Я в восторге от каждой сыгранной минуты, потому что это один из крупнейших клубов в мире. Здесь всегда есть конкуренция, и каждый хочет играть, поэтому я просто рад возможности быть частью этого. Надеюсь, я сыграю много матчей и сделаю свой вклад в успех команды", — сообщил Бройя.