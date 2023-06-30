"Ливерпуль" отправил Карвалью в "РБ Лейпциг"

"Ливерпуль" отправил своего вингера Фабиу Карвалью в аренду в "РБ Лейпциг" на сезон 2023/24.

Только в прошлом месяце "Ливерпуль" отклонил предложение "РБ Лейпциг" в 10 миллионов фунтов о покупке Карвалью.



Тем не менее, Карвалью все же отправился в Лейпциг — но на правах аренды. Фабиу постарается придать импульс своей карьере после неудачной второй половины минувшего сезона.



По информации Liverpool Echo, арендовать Карвалью также хотели "Бернли", "Вест Хэм" и "Борнмут", но "красные" решили, что 20-летнему португальцу будет лучше совершить командировку в Германию.



В своем дебютном сезоне в "Ливерпуле" Карвалью сыграл 14 матчей, но после паузы на ЧМ-2022 отметился лишь одним появлением в стартовом составе команды Юргена Клоппа.