"Ливерпуль" отправил Карвалью в "РБ Лейпциг"
"Ливерпуль" отправил своего вингера Фабиу Карвалью в аренду в "РБ Лейпциг" на сезон 2023/24.
Только в прошлом месяце "Ливерпуль" отклонил предложение "РБ Лейпциг" в 10 миллионов фунтов о покупке Карвалью.
Тем не менее, Карвалью все же отправился в Лейпциг — но на правах аренды. Фабиу постарается придать импульс своей карьере после неудачной второй половины минувшего сезона.
По информации Liverpool Echo, арендовать Карвалью также хотели "Бернли", "Вест Хэм" и "Борнмут", но "красные" решили, что 20-летнему португальцу будет лучше совершить командировку в Германию.
В своем дебютном сезоне в "Ливерпуле" Карвалью сыграл 14 матчей, но после паузы на ЧМ-2022 отметился лишь одним появлением в стартовом составе команды Юргена Клоппа.
30.06.2023 16:00
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Последние комментарии:
03.07.2022 18:01 #
liverpool888
Ожидания такие, что игрок повторит путь Коутиньо - молодой талантливый игрок, которого взяли за небольшие деньги, превратится в первоклассного игрока основы Ливерпуля.
Добро пожаловать! Радует, что клуб ведёт планомерную политику по омоложению состава. В ушедшем сезоне Ливерпуль был на первом месте по использованию игроков в возрасте 30+.
Летнее ТО ещё не закончилось, поэтому будем верить в покупку ЦПЗ.
Источник: http://fapl.ru/posts/94129/
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