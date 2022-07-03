Клопп рассказал о Фабиу Карвалью

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о новичке "красных" Фабиу Карвалью.

В воскресенье "Ливерпуль" официально представил 19-летнего Карвалью в качестве своего новичка. Фабиу перешел к "красным" свободным агентом после истечения своего контракта с "Фулхэмом".



В минувшем сезоне португальский вингер забил 10 голов и отдал восемь результативных передач, выиграв с "дачниками" Чемпионшип и попав в символическую сборную Чемпионшипа. Клопп уже предвкушает работу со своим новобранцем.



"Эй, какой у него все-таки талант! Это игрок, который заставляет стадион вскакивать на ноги. Он вкладывает свою индивидуальность в свою игру, он уверен в себе и авантюрен с мячом, а также он хочет созидать".



"Несомненно, он универсальный игрок, и со своей креативностью и динамизмом он является огромной атакующей угрозой".



"Он провел удивительный сезон за "Фулхэм", и Фабиу заслуженно получил индивидуальное признание".



"Об этом не нужно и говорить, но стоит напомнить каждому, что ему потребуется терпение. Это шаг вперед, но шаг, который, как мы знаем, он более чем способен сделать. Поэтому мы в "Ливерпуле" так долго и охотились за ним".



"Здесь у него будет идеальная остановка, чтобы учиться и развиваться. У него будет раздевалка, полная лучших в футболе учителей, которые помогут ему освоиться и адаптироваться".



"У нас игрок профиля Фабиу получит возможность становиться лучше, учиться и развиваться. Мне не терпится поработать с ним и увидеть его в красной футболке", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".