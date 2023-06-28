"Челси" продал Менди в "Аль-Ахли"
Голкипер "Челси" Эдуар Менди завершил свой переход в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Трансфер оценивается в 18 миллионов евро (15.5 млн. фунтов).
Менди выступал за "Челси" после своего перехода из "Ренна" в 2020 году. За три сезона на "Стэмфорд Бридж" Эдуар провел 105 матчей, в 49 из них сохранив свои ворота на замке.
Менди сыграл ключевую роль в победе "Челси" в Лиге Чемпионов в сезоне 2020/21, оформив рекордные девять "клин-шитов" на пути к триумфу. Также 31-летний сенегалец выиграл с "синими" Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
Минувший сезон Менди начинал первым номером, но довольно скоро оказался за спиной Кепы Аррисабалаги, и это не поспособствовало переговорам Эдуара с "Челси" о новом контракте.
В итоге было решено, что Менди покинет "Челси" и продолжит карьеру в "Аль-Ахли", с которым Эдуар заключил контракт на три года.
28.06.2023 20:00
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Последние комментарии:
Спасибо Менди за ЛЧ! Удачи пантера!
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Астер по 30 посчитал
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Теперь Мудрик сможет с параши перекинуть свои шмотки под шконку Членси
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Чёрная Бандера((
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Аль-Ахли правит!
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