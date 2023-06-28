"Челси" продал Менди в "Аль-Ахли"

Эдуар Менди Голкипер "Челси" Эдуар Менди завершил свой переход в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Трансфер оценивается в 18 миллионов евро (15.5 млн. фунтов).

Менди выступал за "Челси" после своего перехода из "Ренна" в 2020 году. За три сезона на "Стэмфорд Бридж" Эдуар провел 105 матчей, в 49 из них сохранив свои ворота на замке.

Менди сыграл ключевую роль в победе "Челси" в Лиге Чемпионов в сезоне 2020/21, оформив рекордные девять "клин-шитов" на пути к триумфу. Также 31-летний сенегалец выиграл с "синими" Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.

Минувший сезон Менди начинал первым номером, но довольно скоро оказался за спиной Кепы Аррисабалаги, и это не поспособствовало переговорам Эдуара с "Челси" о новом контракте.

В итоге было решено, что Менди покинет "Челси" и продолжит карьеру в "Аль-Ахли", с которым Эдуар заключил контракт на три года.




Метки Аль-Ахли, Менди, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 364

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 28.06.2023 20:26 # chelsiukpro
    Спасибо Менди за ЛЧ! Удачи пантера!

    (ответить)

  2. quavo 28.06.2023 20:16 # quavo
    Астер по 30 посчитал

    (ответить)

  3. gameboy 28.06.2023 20:16 # gameboy
    Теперь Мудрик сможет с параши перекинуть свои шмотки под шконку Членси

    (ответить)

  4. van-dijk 28.06.2023 20:15 # van-dijk
    Чёрная Бандера((

    (ответить)

  5. alexomck 28.06.2023 20:04 # alexomck
    Аль-Ахли правит!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: