"Челси" продал Менди в "Аль-Ахли"

Голкипер "Челси" Эдуар Менди завершил свой переход в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Трансфер оценивается в 18 миллионов евро (15.5 млн. фунтов).

Менди выступал за "Челси" после своего перехода из "Ренна" в 2020 году. За три сезона на "Стэмфорд Бридж" Эдуар провел 105 матчей, в 49 из них сохранив свои ворота на замке.



Менди сыграл ключевую роль в победе "Челси" в Лиге Чемпионов в сезоне 2020/21, оформив рекордные девять "клин-шитов" на пути к триумфу. Также 31-летний сенегалец выиграл с "синими" Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Минувший сезон Менди начинал первым номером, но довольно скоро оказался за спиной Кепы Аррисабалаги, и это не поспособствовало переговорам Эдуара с "Челси" о новом контракте.



В итоге было решено, что Менди покинет "Челси" и продолжит карьеру в "Аль-Ахли", с которым Эдуар заключил контракт на три года.