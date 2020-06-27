Гюндоган может уйти из "Барселоны" до старта сезона с зарплатой за первый год
Полузащитник Илкай Гюндоган может покинуть "Барселону" до старта нового сезона Ла Лиги и все равно получить зарплату за целый год.
Накануне "Манчестер Сити" официально подтвердил расставание с Гюндоганом, который теперь свободным агентом направляется в "Барселону".
Гюндоган согласовал с "Барселоной" контракт на два года с опцией продления на третий. Каталонский клуб обещает платить 32-летнему немцу 7.7 млн. фунтов в год.
Нюанс в том, что из-за своих финансовых проблем "Барселона" пока не может зарегистрировать Гюндогана. Клубу с "Ноу Камп" нужно сперва облегчить свою зарплатную ведомость, чтобы принять на баланс Илкая.
И хотя такой сценарий является маловероятным, Гюндоган заранее подготовился на тот случай, если "Барселона" так и не сможет его зарегистрировать на Ла Лигу.
Как сообщает The Athletic, еще до закрытия этого трансферного окна Гюндоган сможет уйти из "Барселоны" свободным агентом и — благодаря подписанному страховому договору — получить обещанные 7.7 млн. фунтов за первый год.
Впрочем, в "Барселоне" уверены, что до этого не дойдет, и они смогут надлежащим образом оформить переход экс-игрока дортмундской "Боруссии".
27.06.2023 10:00
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Однажды голубой — навсегда голубой", — сообщил Гюндоган.
Источник: http://fapl.ru/posts/101202/
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