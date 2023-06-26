"Сити" подтвердил переход Гюндогана в "Барселону"

"Манчестер Сити" официально подтвердил переход своего капитана Илкая Гюндогана в "Барселону" в качестве свободного агента.

В июле 2016 Гюндоган стал первым приобретением "Сити" при Хосепе Гвардиоле в качестве главного тренера, перебравшись из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов фунтов.



С тех пор немецкий полузащитник проявил себя ключевым игроком, сыграв 304 матча за "горожан" и забив 60 голов с учетом всех соревнований.



Гюндоган сделал большой вклад в завоевание "Сити" требла в минувшем сезоне. Илкай сыграл 51 матч и забил 11 мячей, включая шесть голов в семи последних играх.



Всего Гюндоган выиграл с "Сити" 12 больших трофеев: пять титулов Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, два Кубка Англии и четыре Кубка Лиги.



Гвардиола хотел продлить истекающий в конце июня контракт Гюндогана, однако 32-летний немец решил по-другому и теперь направляется в "Барселону".



"Для меня было абсолютной привилегией и удовольствием быть частью "Манчестер Сити" последние семь лет. "Манчестер Сити" — мой дом, и я чувствовал себя частью очень особенной семьи в "Сити".



"Мне повезло пережить так много незабываемых моментов за свое время здесь, а быть капитаном в этом особенном сезоне — величайший опыт в моей карьере".



"Я всегда буду нести "Сити" в своем сердце. Однажды голубой — навсегда голубой", — сообщил Гюндоган.