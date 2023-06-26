"Сити" подтвердил переход Гюндогана в "Барселону"
"Манчестер Сити" официально подтвердил переход своего капитана Илкая Гюндогана в "Барселону" в качестве свободного агента.
В июле 2016 Гюндоган стал первым приобретением "Сити" при Хосепе Гвардиоле в качестве главного тренера, перебравшись из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов фунтов.
С тех пор немецкий полузащитник проявил себя ключевым игроком, сыграв 304 матча за "горожан" и забив 60 голов с учетом всех соревнований.
Гюндоган сделал большой вклад в завоевание "Сити" требла в минувшем сезоне. Илкай сыграл 51 матч и забил 11 мячей, включая шесть голов в семи последних играх.
Всего Гюндоган выиграл с "Сити" 12 больших трофеев: пять титулов Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, два Кубка Англии и четыре Кубка Лиги.
Гвардиола хотел продлить истекающий в конце июня контракт Гюндогана, однако 32-летний немец решил по-другому и теперь направляется в "Барселону".
"Для меня было абсолютной привилегией и удовольствием быть частью "Манчестер Сити" последние семь лет. "Манчестер Сити" — мой дом, и я чувствовал себя частью очень особенной семьи в "Сити".
"Мне повезло пережить так много незабываемых моментов за свое время здесь, а быть капитаном в этом особенном сезоне — величайший опыт в моей карьере".
"Я всегда буду нести "Сити" в своем сердце. Однажды голубой — навсегда голубой", — сообщил Гюндоган.
26.06.2023 13:00
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Узбека слили, хорошо. Только на его место приходит балкашка, это не очень.
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С одного гейского клуба на другой. Ничего нового
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если не успеют зарегать, то может вернуться)))
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Однажды голубой — навсегда голубой", — сообщил Гюндоган.
Источник: http://fapl.ru/posts/101202/
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