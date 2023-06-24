Анчелотти подал в суд на "Эвертон", потому что Усманов ему не заплатил

Претензии главного тренера "Реала" Карло Анчелотти к своему бывшему клубу "Эвертону" касаются обещанных ему денег российским олигархом Алишером Усмановым.

Ранее в июне стало известно, что Анчелотти обратился в Высокий суд Лондона с иском к "Эвертону", который он оставил летом 2021 ради возвращения в "Реал".



Изданию The Guardian удалось выяснить суть претензий Анчелотти к "Эвертону". Оказывается, итальянскому специалисты были обещаны определенные выплаты, зависевшие от успешности выступления "ирисок" в Премьер-Лиге.



Соответствующие обещания были скреплены документами между Анчелотти и Усмановым, который прежде был лишь спонсором "Эвертона", но при этом всегда существовали подозрения, что именно Алишер владеет мерсисайдским клубом через нынешнего хозяина Фархада Мошири как свое доверенное лицо.



Фактически Анчелотти был финансово стимулирован человеком за пределами "Эвертона", но этот человек впоследствии не сдержал свое слово. Непосредственно клуб никаких дополнительных выплат Карло не гарантировал.



Отметим, что в данный момент Усманов, бывший акционер "Арсенала", находится под санкциями со стороны Великобритании, и еще в 2021 году ему был закрыт въезд в страну.