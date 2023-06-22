Хаверц направляется на медобследование в "Арсенал"
Нападающий "Челси" Кай Хаверц уже на этой неделе пройдет медобследование в "Арсенале".
По информации Evening Standard, "Арсенал" заплатит "Челси" за Хаверца 62 миллиона фунтов. Сейчас два лондонских клуба обсуждают заключительные детали сделки.
Сам Хаверц уже согласовал условия долгосрочного контракта с "Арсеналом" и станет первым новичком команды Микеля Артеты в это трансферное окно.
О том, насколько сделка близка, говорит то обстоятельство, что "Арсенал" уже занят организацией рутинных медицинских проверок для 24-летнего игрока сборной Германии.
В 2020 году Хаверц переходил в "Челси" из "Байера" за 71 млн. фунтов в качестве атакующего полузащитника, но на "Стэмфорд Бридж" в основном использовался в качестве центрального нападающего.
Возможно, Хаверц и не оправдал ожиданий на "Стэмфорд Бридж", но Артета уверен, что сможет раскрыть потенциал Кая.
22.06.2023 18:00
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Возможно, Хаверц и не оправдал ожиданий на "Стэмфорд Бридж", но Артета уверен, что сможет раскрыть потенциал Кая.
Источник: http://fapl.ru/posts/101131/
А разве не он забил победный гол в финале ЛЧ?
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Неплохое усиление для Арсенала. Хаверц как раз идаельно подходит под командную тактику. Я думаю он будет важным компонентом в их построении
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Может и правда Артета в нём видит, что-то, что подходит под его футбол, раз так в него вцепился.
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Потенциал в Челси не раскрыл, возможно у Арсенала лучше получится. Игрок стоящий, явно может лучше играть.
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