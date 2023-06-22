Хаверц направляется на медобследование в "Арсенал"

Нападающий "Челси" Кай Хаверц уже на этой неделе пройдет медобследование в "Арсенале".

По информации Evening Standard, "Арсенал" заплатит "Челси" за Хаверца 62 миллиона фунтов. Сейчас два лондонских клуба обсуждают заключительные детали сделки.



Сам Хаверц уже согласовал условия долгосрочного контракта с "Арсеналом" и станет первым новичком команды Микеля Артеты в это трансферное окно.



О том, насколько сделка близка, говорит то обстоятельство, что "Арсенал" уже занят организацией рутинных медицинских проверок для 24-летнего игрока сборной Германии.



В 2020 году Хаверц переходил в "Челси" из "Байера" за 71 млн. фунтов в качестве атакующего полузащитника, но на "Стэмфорд Бридж" в основном использовался в качестве центрального нападающего.



Возможно, Хаверц и не оправдал ожиданий на "Стэмфорд Бридж", но Артета уверен, что сможет раскрыть потенциал Кая.