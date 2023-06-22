Хаверц направляется на медобследование в "Арсенал"

Кай Хаверц Нападающий "Челси" Кай Хаверц уже на этой неделе пройдет медобследование в "Арсенале".

По информации Evening Standard, "Арсенал" заплатит "Челси" за Хаверца 62 миллиона фунтов. Сейчас два лондонских клуба обсуждают заключительные детали сделки.

Сам Хаверц уже согласовал условия долгосрочного контракта с "Арсеналом" и станет первым новичком команды Микеля Артеты в это трансферное окно.

О том, насколько сделка близка, говорит то обстоятельство, что "Арсенал" уже занят организацией рутинных медицинских проверок для 24-летнего игрока сборной Германии.

В 2020 году Хаверц переходил в "Челси" из "Байера" за 71 млн. фунтов в качестве атакующего полузащитника, но на "Стэмфорд Бридж" в основном использовался в качестве центрального нападающего.

Возможно, Хаверц и не оправдал ожиданий на "Стэмфорд Бридж", но Артета уверен, что сможет раскрыть потенциал Кая.


Метки Арсенал, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. redstyle 22.06.2023 18:59 # redstyle
    Возможно, Хаверц и не оправдал ожиданий на "Стэмфорд Бридж", но Артета уверен, что сможет раскрыть потенциал Кая.

    Источник: http://fapl.ru/posts/101131/

    А разве не он забил победный гол в финале ЛЧ?

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  2. gary47 22.06.2023 18:32 # gary47
    Неплохое усиление для Арсенала. Хаверц как раз идаельно подходит под командную тактику. Я думаю он будет важным компонентом в их построении

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  3. sausage 22.06.2023 18:29 # sausage
    Может и правда Артета в нём видит, что-то, что подходит под его футбол, раз так в него вцепился.

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  4. mancunia-planet 22.06.2023 18:23 # mancunia-planet
    Потенциал в Челси не раскрыл, возможно у Арсенала лучше получится. Игрок стоящий, явно может лучше играть.

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