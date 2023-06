Премьер-Лига заблокировала сделку "Челси" с Paramount Plus

Премьер-Лига запретила "Челси" сделать компанию Paramount Plus своим титульным спонсором.

По информации Daily Mail, некоторое время назад "Челси" согласовал спонсорский контракт с Paramount Plus. Эмблема этого развлекательного стриминговового сервиса должна была занять место Three на игровых футболках "синих" со следующего сезона.



Однако Премьер-Лига наложила вето на эту сделку, посчитав, что продвижение лондонским клубом Paramount Plus может нанести ущерб бродкастерам матчей английского первенства вроде Sky Sports и BT Sport.



Соответствующее решение не является прихотью боссов Премьер-Лиги, а прописано в контракте каждого клуба с лигой, отмечает издание.



Примечательно, что недавно спонсорский контракт с Paramount Plus заключил "Интер", сыграв с эмблемой стримингового сервиса в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".



Ожидается, что теперь новым титульным спонсором "Челси" станет букмекерская контора Stake.com.