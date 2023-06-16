"Челси" близок к сделке со Stake.com

"Челси" приблизился к обретению нового титульного спонсора, которым должна стать букмекерская контора Stake.com.

"Челси" уже несколько месяцев ищет замену телекоммуникационному гиганту Three, трехлетнее соглашение с которым стоимостью 40 миллионов фунтов в год истекло в конце сезона 2022/23.



В апреле пресса сообщала, что "Челси" ведет переговоры с немецкой страховой компанией Allianz, однако сейчас "синим" удалось найти еще более щедрого потенциального партнера.



Этим партнером, чья эмблема будет размещаться на титульной стороне игровых футболок "Челси", обещает стать Stake.com. "Синие" вступили в переговоры с букмекерской конторой после того, как сделка с неназванной компанией из криптоиндустрии сорвалась в последний момент, сообщает Sport Business в эксклюзивном материале.



Отметим, что недавно клубы Премьер-Лиги проголосовали за отказ от использования букмекеров в качестве титульных спонсоров. Но этот запрет вступит в силу только сезона 2026/27, и "Челси" решил напоследок сорвать куш.



В данный момент Stake.com также является титульным спонсором "Эвертона" и, по слухам, платит мерсисайдскому клубу 40 млн. фунтов в сезон.