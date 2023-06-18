Итоги сезона Премьер-Лиги 2022/23. Часть 2

Продолжаем подводить итоги сезона 2022/23 в Премьер-Лиге. На очереди вторая часть с командами, расположившимися в турнирной таблице с восьмого по первое места.





ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР



Лучший бомбардир: Харри Кейн — 30

Лучший ассистент: Иван Перишич — 8

Лучший игрок: Харри Кейн

Разочарование: Уго Льорис

Открытие: нет



Ожидания



В отношении "Тоттенхэма" ожидания были неоднозначными. С одной стороны, команду возглавлял сильный тренер, который не привык проигрывать, в лице Антонио Конте, сумевшего в предыдущем сезоне решить задачу попадания в топ-4. С другой стороны, он же мог стать и главным дестабилизирующим фактором в клубе, если не будет заметно прогресса команды. А уже в межсезонье возникали моменты, которые не могли нравиться Конте, — клуб покупал некоторых игроков, не согласовывая их с тренером.



Сезон



Начал сезон "Тоттенхэм" не так уж и плохо — с пяти побед в семи первых матчах, при двух ничьих с "Вест Хэмом" и "Челси". Но это был довольно мягкий отрезок календаря, без встреч с конкурентами, а уже первая игра с одним из лидеров сезона, "Арсеналом", показала уязвимость "шпор". Дальше были поражения от "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла" и "Ливерпуля" и потихоньку раздражение Конте росло, так как его команда была категорически не способной конкурировать с сильными противниками. Когда же "шпоры" упустили победу в матче с "Саутгемптоном", тренер сорвался и наговорил на пресс-конференции такого, что его дальнейшая работа с командой стала невозможной. Конте и "Тоттенхэм" не подходили друг другу, так как характеры тренера и команды не соответствовали друг другу по многим параметрам, и этот союз изначально был обречен. Но без Конте стало только хуже — "шпоры" выдали несколько поразительно безвольных матчей и в итоге завершили чемпионат за чертой еврокубковой зоны.



Оценка



Неудовлетворительно. Такие матчи, как с "Ньюкаслом", когда "шпоры" проигрывали 5:0 уже к 20-й минуте матча, — это позор для команды Премьер-Лиги и профессиональных футболистов. Да, у "шпор" были и поединки, где они исправляли положение после стартового провала или были близки к этому, но они только подтверждают тезис о том, что нынешний "Тоттенхэм" — команда, у которой напрочь отсутствуют амбиции, дисциплина, а иногда и самоуважение игроков. Развитие этого проекта зашло в тупик, и жаль в этой компании только Харри Кейна, который тянул команду, как мог, и забил почти половину ее голов, но в очередной раз испытал разочарование от своей преданности родному клубу.



АСТОН ВИЛЛА



Лучший бомбардир: Олли Уоткинс — 15

Лучший ассистент: Джейкоб Рэмси — 7

Лучший игрок: Олли Уоткинс

Разочарование: Филиппе Коутиньо

Открытие: Джейкоб Рэмси



Ожидания



"Астон Вилле" давно пора было совершить шаг вперед и стать минимум крепким середняком Премьер-Лиги, но имелись большие сомнения насчет того, что клуб способен это сделать со Стивеном Джеррардом. Летнее усиление было точечным и коснулось в первую очередь оборонительных возможностей команды, но состав "Виллы" и без него был достаточно крепким для статуса середняка. Сомнения были только по тренерскому штабу Стивена Джеррарда и самому менеджеру, который летом потерял своего очень ценного помощника в лице Майкла Била.



Сезон



Как оказалось, опасения оправдались, и Бил действительно был ценным кадром, присутствием которого в штабе Джеррарда объяснялись условные успехи легенды "Ливерпуля" в "Рейнджерс" и первом сезоне работы на "Вилла Парк". Пришедший ему на смену Нил Критчли не помог справиться с кризисом, который накрыл команду на старте кампании. Джеррард тоже не знал что делать — он очень неохотно производил замены, ждал, когда же команду прорвет, но когда она оказалась в непосредственной близости к зоне вылета, Джеррарда уволили. Наверное, к тому моменту у руководства "Виллы" уже была какая-то договоренность с Унаи Эмери, потому что подписать такого тренера посреди сезона, да еще и с компенсацией для "Вильярреала", с которым он довольно неплохо работал, — это большая удача, которая не падает с неба.



Оценка



Отлично. Сезон начинался для "Виллы" неудачно, но завершился просто волшебно — команда, которая в октябре уволила менеджера, так как была близка к зоне вылета, финишировала в зоне еврокубков. Волшебником, перевернувшим сезон "Виллы", оказался Унаи Эмери, которому не понадобилось время для знакомства с коллективом и какие-то значимые зимние трансферы, чтобы дать результат с теми игроками, которые при Джеррарде боролись за выживание. При Эмери раскрылся Рэмси, стал регулярно забивать Уоткинс, стабилизировалась игра в защите, и у команды появился баланс, который позволил уверенно обыгрывать соперников из нижней половины таблицы. "Астон Вилла" возвращается в еврокубки, и в клубе с оптимизмом смотрят в будущее с Унаи Эмери.



БРАЙТОН



Лучший бомбардир: Алексис Макалистер — 10

Лучший ассистент: Паскаль Грос — 8

Лучший игрок: Паскаль Грос

Разочарование: Роберт Санчес

Открытие: Эван Фергюсон



Ожидания



"Брайтон" шел по пути постепенного прогресса, и от команды ждали борьбы за места в еврокубках в новом сезоне. Каких-то выдающихся трансферов команда летом не провернула, так как у нее были хорошие внутренние резервы: вернулись из аренды в Бельгии Митома и Кайседо, набирался уверенности Алексис Макалистер, еще зимой был куплен молодой форвард Ундав, от которого ждали прогресса в новом сезоне. Прямую замену купили лишь для ушедшего в "Челси" за большие деньги Кукурельи (Эступиньян), а в полузащиту пришел универсальный парагваец Энсисо.



Сезон



"Брайтон" был хорош и стабилен на протяжении всего сезона, даже с учетом того, что уже в начале сентября "Челси" выдернул из команды ее менеджера Грэма Поттера. Роберто Де Дзерби сначала показался спорным выбором для роли его сменщика, но в итоге сумел стать одним из открытий сезона и фаворитом многих экспертов на звание лучшего тренера Премьер-Лиги-2022/23. "Брайтон" не заметил потери Кукурельи и Поттера, а все игроки, на прогресс которых рассчитывали в новом сезоне, при Де Дзерби раскрылись с наилучших сторон. Митома, Ундав, Эступиньян, Кайседо, Макалистер, Фергюсон провели отличный сезон, а вместе с ними хороши были и ветераны Солли Марч и Паскаль Грос. Поссорился Де Дзерби с Робертом Санчесом, но этот голкипер не был образцом надежности и ранее, и заменить его "чайки" смогут без особых сожалений.



Оценка



Отлично. С учетом того, что уже в сентябре клубу пришлось менять менеджера, который планомерно вел команду к прогрессу, результат "Брайтона" заслуживает наивысших оценок. Руководство клуба гениально угадало с заменой Поттеру — Де Дзерби с первых дней начал работать с "чайками" так, будто он знал команду словно Рой Ходжсон — "Кристал Пэлас", и невероятно легко трансформировал ее под свои тактические предпочтения, сделав "Брайтон" сильнее, агрессивнее в атаке и успешнее. Под конец сезона ряд команд ("Ноттингем Форест", "Эвертон", "Ньюкасл") воспользовались авантюрностью "чаек" и большими разрывами между линиями обороны и полузащиты, но, думается, Де Дзерби исправит все огрехи летом и сделает команду более сбалансированной и стабильной.



ЛИВЕРПУЛЬ



Лучший бомбардир: Мохамед Салах — 19

Лучший ассистент: Мохамед Салах — 12

Лучший игрок: Мохамед Салах

Разочарование: Наби Кейта

Открытие: Харви Эллиотт



Ожидания



"Ливерпуль" нуждался в корректировке курса и обновлении состава, с чем в клубе немного затянули. Обновление атаки началось с покупки Дарвина Нуньеса, а продолжилось зимой приходом одного из героев ЧМ-2022 в лице Коди Гакпо. Наверное, можно было предположить, что "Ливерпуль" немного сдаст и за чемпионство бороться не будет, но никто не предполагал летом, что падение команды Клоппа будет настолько серьезным, и "Ливерпуль" пролетит мимо Лиги Чемпионов.



Сезон



Обновлять начали атаку, но, как оказалось, основные проблемы были в центре поля, где одновременно сдали практически все игроки — в особенности Наби Кейта и Тиаго Алькантара. Мешали и травмы, но никто из центральных полузащитников не мог похвастаться в прошедшем сезоне в "Ливерпуле" стабильностью, и тот факт, что часто одними из лучших были молодые Джонс и Эллиотт, а также пробовавший свои силы в центре Александер-Арнольд, много говорит о форме Кейта, Фабиньо и Алькантары. Новички в атаке нуждались в адаптации, но с голами больших проблем не было ввиду стабильной формы Мохамеда Салаха, который в этом сезоне ощутил себя в шкуре Харри Кейна в "Тоттенхэме" — ты стабильно забиваешь и раздаешь голевые, но команда раз за разом умудряется пропустить столько, что голов лучшего бомбардира недостаточно.



Оценка



Неудовлетворительно. "Ливерпуль" мог сделать шаг назад, ввиду начавшегося обновления команды, но не вылетать из топ-4. Даже с учетом всех травм этого сезона и проблем с набором формы рядом игроков, состав "Ливерпуля" был достаточно хорош для того, чтобы выступить не хуже "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед". Но команде категорически не хватало стабильности, и проблема была явно не в плохой физической готовности игроков, а в их психологии. Яркое тому подтверждение — поражение 1:0 на поле "Борнмута" после исторических и феерических 7:0 с "Манчестер Юнайтед". Интересно, что в первом круге "Ливерпуль" сыграл с этими командами с точностью до наоборот — проиграл МЮ и разгромил "Борнмут" 9:0 в матчах, что шли друг за другом. Матч с "Реалом" в Лиге Чемпионов, когда "красные" вели 2:0 к 14-й минуте и проиграли 2:5, из той же оперы, как и игра с "Тоттенхэмом", в которой "Ливерпуль" едва не отдал победу, ведя 3:0 к 15-й минуте.



НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Калум Уилсон — 18

Лучший ассистент: Киран Триппьер — 7

Лучший игрок: Киран Триппьер

Разочарование: Энтони Гордон

Открытие: Эллиот Андерсон



Ожидания



"Ньюкасл" с новым руководством встал на путь постепенного прогресса, и реалистичной целью на новый сезон было возвращение в еврокубки и финиш в топ-7. К пришедшим зимой Кирану Триппьеру, Бруно Гимараэсу и Дэну Берну добавились Александер Исак, Свен Ботман и Ник Поуп, и каждый из этих игроков должен был сходу стать основным в "Ньюкасле" Эдди Хау. "Сороки" покупали игроков за правильную цену, не желая переплачивать, и отказывались от громких звездных подписаний, делая ставку на тех, кто сможет стать сильнее в будущем, вместе с командой.



Сезон



Прогресса от "Ньюкасла" ждали, но, наверное, не настолько крутого. Начала команда сезон с пяти ничьих в первых семи матчах, что сложно было назвать успешным стартом, но октябрь и ноябрь провела исключительно хорошо, выиграв восемь из девяти поединков в этот период. После поражения от "Ливерпуля" в конце августа "сороки" не проигрывали до середины февраля и эта серия позволила им закрепиться в четверке лучших и помечтать о возвращении в Лигу Чемпионов. Небольшой спад в январе и феврале привел к тому, что команда на пару туров вывалилась из топ-4, но "сороки" ответили на все надежды конкурентов увидеть их падение серией из пяти побед. Обыграли в том числе и "Манчестер Юнайтед", а завершили сезон рядом разгромов аутсайдеров и команд, пребывавшей в отвратительной форме, где выделяются 6:1 с "Тоттенхэмом", который на тот момент был формальным преследователем "сорок". Наверное, именно тогда стало понятно, что "Ньюкасл" свое место в Лиге Чемпионов не отдаст, а "Ливерпулю" и "Юнайтед" нужно разобраться между собой, кто станет лишним в гонке за путевками в элитный европейский турнир.



Оценка



Отлично. "Ньюкасл" идет по пути прогресса с опережением графика. Возвращение в Лигу Чемпионов было реалистичной целью лишь на следующий сезон, да и даже это было бы довольно оптимистично. Но "сороки" воспользовались кризисом "Челси", "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" и проявили себя очень стабильной командой, которая способна набирать очки даже не пребывая на пике формы. Когда же "сороки" были в огне, мало не показалось и "Тоттенхэму", и "Юнайтед", не говоря уже о попавших под горячую руку "Эвертоне" и "Вест Хэме".



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Маркус Рэшфорд — 17

Лучший ассистент: Бруну Фернандеш и Кристиан Эриксен — по 8

Лучший игрок: Маркус Рэшфорд

Разочарование: Давид Де Хеа

Открытие: Алехандро Гарначо



Ожидания



В "Манчестер Юнайтед" пришел новый менеджер, с системным подходом и философией, на реализацию которой на новом месте требовалось некоторое время. Ждать от Эрика Тен Хага борьбы за чемпионство уже в первом сезоне было неправильно, потому реалистичной целью было попадание в топ-4 и создание фундамента для команды, которая будет прогрессировать и в дальнейшем подтянется к высочайшему уровню "Манчестер Сити". "Юнайтед" прилично вложились в усиление всех линий, кроме вратарской. Пришли защитники Маласиа и Мартинес, полузащитник Каземиро и вингер Антони. Все, кроме Маласии, пришли под игру в основном составе, а Каземиро вообще рассматривался как новый лидер команды.



Сезон



Начался сезон для "Юнайтед" кошмарно — с поражений от "Брайтона" дома и "Брентфорда" на выезде. В этих матчах команда смотрелась совсем разрозненной, с минимумом взаимопонимания в обороне и регулярными результативными ошибками защитников. Помогла прийти в себя пауза на матчи сборных — Тен Хаг, стоит отдать ему должное, использовал ее с максимальной пользой и перестроил игру команды так, что уже в третьем туре она смогла обыграть "Ливерпуль" и начала натужно, но стабильно набирать очки. Поражение от "Манчестер Сити" со счетом 6:3 было еще одним моментом сезона, когда защитникам "Юнайтед" и Давиду Де Хеа было стыдно, но МЮ все же смог справиться и с этой неприятностью, и с ноябрьским поражением от "Астон Виллы", в которую только пришел Унаи Эмери. Очередная катастрофа — на сей раз исторически-эпического масштаба — произошла в марте, когда команда Тен Хага безвольно уступила "Ливерпулю" 7:0. Тут уж команду из состояния "грогги" пришлось выводить пару недель — "Юнайтед" потерял очки с "Саутгемптоном" и проиграл "Ньюкаслу", но снова собрался и выиграл четыре раза в пяти последующих матчах. Набирать очки с "пелотоном" эта команда научилась, а время от времени могла конкурировать и с лидерами, обыграв по разу "Арсенал", "Ливерпуль" и "Сити".



Оценка



Хорошо. Для команды, которая время от времени могла развалиться так, как "Юнайтед" разваливался с "Брентфордом", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", финиш на третьем месте и возвращение в Лигу Чемпионов, это — большая удача. Да, МЮ повезло с тем, что одновременно завалились "Челси", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", но Эрику Тен Хагу все же удалось создать какой-то фундамент, которого оказалось достаточно для стабильного набора очков с аутсайдерами и середняками. Отличный сезон провел Маркус Рэшфорд, хорош был Каземиро, наметился какой-то прогресс у Джейдона Санчо, но есть у "Юнайтед" и немало проблемных позиций, которые нуждаются в усилении этим летом.



АРСЕНАЛ



Лучший бомбардир: Мартин Эдегор и Габриэль Мартинелли — по 15

Лучший ассистент: Букайо Сака — 11

Лучший игрок: Мартин Эдегор

Разочарование: Эмиль Смит-Роу

Открытие: Александр Зинченко



Ожидания



"Арсенал" постепенно прогрессировал под руководством Микеля Артеты, и были все предпосылки к тому, что команда в новом сезоне поборется за места в топ-4. Пришедшие из "Манчестер Сити" бывшие подопечные Артеты Александр Зинченко и Габриэль Жезус должны были стать игроками, которые добавят "канонирам" чемпионского характера и вариативности состава, но главные надежды возлагались на прогресс уже имевшихся в распоряжении Артеты игроков и команды в целом.



Сезон



Конечно, мало кто мог ожидать, что "Арсенал" проведет столь сильный сезон и реально будет претендовать на чемпионский титул. Команда удачно стартовала и стабильно набирала очки, возглавив таблицу в третьем туре и не отдавая лидерство до 32-го тура и до серии обидных ничьих, которые предшествовали решающему и безоговорочному поражению от "Сити". На протяжении больше части турнирной дистанции "Арсенал" был очень хорош, а временами демонстрировал характер и игру, в которой уже видели задатки чемпионской. Эмоциональная волевая победа над "Борнмутом" со счетом 3:2 и победным голом Нелсона на 97-й минуте, выигрыш у "Манчестер Юнайтед" с таким же счетом и голом Нкетиа на 90-й минуте — эти матчи намекали на то, что "канониры" готовы бороться за титул до конца. Но в итоге команда Артеты все же не выдержала давления "Сити" и начала терять очки ровно так же, как раньше их выгрызала — две ничьи 2:2 с "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" в матчах, в которых "Арсенал" вел 2:0, предопределили судьбу чемпионской гонки. "Канониры" подошли к поединку с "Сити" неуверенными и проиграли еще до стартового свистка.



Оценка



Отлично. Несмотря на то, что "Арсенал" все же не смог оказать достойное сопротивление "Сити" и развалился на финише чемпионата, сезон "канониров" заслуживает высокой оценки. На протяжении длительного отрезка "Арсенал" демонстрировал все качества, которые должны быть у команды, ведущей охоту за титулом, и развалился в итоге не без ряда объективных причин. Хоть отлично вписался в игру команды купленный зимой Леандро Троссард, ряд исполнителей все же были незаменимыми — например, Вильям Салиба, чья травма совпала с неудачным отрезком "Арсенала" в апреле. Когда же травмировался еще и Зинченко, бывший главным проводником самой идеи о том, что "канониры" могут стать чемпионами, стало совсем сложно. "Арсеналу" еще нужно поработать над улучшением качества состава и наличием альтернатив в обороне и атаке, где вылет практически любого основного исполнителя провоцировал большие проблемы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ



Лучший бомбардир: Эрлинг Холанд — 36

Лучший ассистент: Кевин Де Брюйне — 16

Лучший игрок: Эрлинг Холанд

Разочарование: Калвин Филлипс

Открытие: Рико Льюис



Ожидания



В случае с нынешним "Манчестер Сити" ожидания всегда одни — борьба за все возможные трофеи, к которым может дотянуться команда Пепа Гвардиолы. Приход Эрлинга Холанда вынуждал Гвардиолу перестроить игру команды под норвежца, но "горожане" при каталонце уже столько раз менялись и трансформировались — иногда даже несколько раз по ходу одного сезона, так что с этим не должно было возникнуть проблем. С таким форвардом "Сити" становился практически безупречной командой по всем позициям, и болельщиков "горожан" ожидал сезон больших надежд.



Сезон



Какое-то время на адаптацию к Холанду "Сити" понадобилось, но сам норвежец при этом начал забивать с первых матчей и взял темп, который в итоге привел его к целому ряду рекордов. Некоторое время его вели даже по сумасшедшему графику результативности Дикси Дина, но норвежец все же оказался живым человеком, а не роботом, клепающим голы без остановки, и у него было несколько отрезков простоя — первая половина января и практически весь май. Но когда молчал Холанд, у "Сити" находились другие бомбардиры. Традиционно сильный отрезок на финише сезона провел Илкай Гюндоган, удачно выходили на замены Фил Фоден и Хулиан Альварес, сильный чемпионат отыграл Джек Грилиш. Когда удалось догнать и обойти в чемпионской гонке "Арсенал", возник вопрос о требле, и команда стала экономить силы в чемпионате для финалов Кубка Англии и Лиги Чемпионов. Но в целом "горожане" провели чемпионат очень ровно, позволив себе допустить потерю очков в двух матчах кряду только после того, как чемпионский титул уже был оформлен и отпразднован.



Оценка



Отлично. Выдающийся сезон выдающейся команды под руководством выдающегося тренера. Никак иначе этот волшебный для "Сити" и болельщиков команды сезон назвать нельзя — это был пик развития не только команды, но и всего проекта, заслуженно собравшего весной массу наград. Кроме уже отмеченных Холанда, Грилиша и Гюндогана, стоит назвать в числе лучших в составе "Сити" полузащитников Родри и Де Брюйне, Бернарду Силву и пятерку защитников Уолкер-Стоунс-Аканджи-Аке-Диаш, которые позволили Гвардиоле регулярно переключаться со схемы 3-2-4-1 на 4-3-3 без потери надежности у своих ворот.



Итоги сезона Премьер-Лиги 2022/23. Часть 1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru