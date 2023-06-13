Итоги сезона Премьер-Лиги 2022/23. Часть 1

Сезон Премьер-Лиги 2022/23 завершен. Традиционно подводим итоги английского первенства и начинаем с команд, которые финишировали с 20-го по восьмое место в турнирной таблице.





САУТГЕМПТОН



Лучший бомбардир: Джеймс Уорд-Проуз — 9

Лучший ассистент: Джеймс Уорд-Проуз — 4

Лучший игрок: Джеймс Уорд-Проуз

Разочарование: Пол Онуачу

Открытие: Ромео Лавиа



Ожидания



Ожидалось, что "Саутгемптон" будет участником борьбы за выживание. Хоть клуб и прилично вложился в новых игроков, все они были "темными лошадками" и исполнителями, которым нужно было время, чтобы проявить себя на новом уровне, в новой команде. Таких игроков было слишком много, и ставка на молодежь и найденных скаутами "Сотона" талантов в других чемпионатах казалась слишком рискованной. Кроме того, конкуренты "святых" также немало инвестировали в усиление состава, и на их фоне "Саутгемптон" не выделялся.



Сезон



Стартовал "Саутгемптон" средне, но, как оказалось позже, те результаты, которые команда демонстрировала на старте сезона с Ральфом Хазенхюттлем, были еще относительно неплохими. При австрийце к ноябрю "святые" победили трижды и набрали девять очков, а вот при двух других тренерах суммарно за оставшуюся дистанцию чемпионата (почти вдвое большую) — лишь на одно очко больше. Назначение Натана Джонса вообще стало провалом, и именно сверхнеудачный период его работы привел к тому, что шансов сохранить прописку к апрелю уже оставалось немного. В отдельных матчах "Саутгемптон" смотрелся неплохо, но очки добывал в основном за счет мастерства Джеймса Уорд-Проуза, а вот молодежь была нестабильной — как на протяжении сезона, так и по ходу отдельно взятых матчей. Какой-то всплеск случился после отставки Джонса и назначения Селлеса, но ни стараний Уорд-Проуза с Уолкоттом, ни эффекта смены менеджеры оказалось недостаточно, чтобы хотя бы зацепиться за шанс сохранить прописку.



Оценка



Неудовлетворительно. Ответственность за вылет "Саутгемптона" в Чемпионшип должны взять на себя владельцы клуба. Они сделали рискованную ставку на перспективу, забыв о потребностях сегодняшнего дня и необходимости сохранять место в Премьер-Лиге. Увольнение Хазенхюттля, наверное, было ошибкой, так как он всегда был способен вывести команду на пик формы и набрать необходимый для сохранения прописки минимум очков. И уж точно провальным было назначение ему на смену Натана Джонса — менеджера, который вообще не подходил этой команде.



ЛИДС ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Родриго Морено — 13

Лучший ассистент: Джек Харрисон — 7

Лучший игрок: Джек Харрисон

Разочарование: Бренден Ааронсон

Открытие: Вильфред Ньонто



Ожидания



"Лидс" избежал вылета в предыдущем сезоне, и ожидалось, что после предсезонки с Джесси Маршем команда должна подняться минимум к статусу крепкого середнячка. Игроки покупались под Марша, причем со многими он был знаком по работе в Бундеслиге, к тому же в команде уже имелись футболисты, от которых заждались прогресса. В первую очередь это Ааронсон, Джуниор Фирпо, Даниэль Джеймс. Марк Рока, Кристенсен, Адамс, Синистиерра выглядели неплохим усилением под тренера, который понимал, как их использовать.



Сезон



Но в итоге Джесси Марш все же не справился с поставленными перед ним задачами, и "Лидс", успешно стартовав с семи очков в первых трех играх, постепенно стал опускаться к зоне вылета и борьбе за выживание. Нельзя сказать, что при Марше "Лидс" выглядел однозначно плохо — наоборот, было ощущение, что команде не везет, и она явно не добирает очков. Но когда в зимний период зона вылета стала стабильно нависать над клубом, у руководства сдали нервы, и Марш был отправлен в отставку. Назначение Хави Грасии дало краткосрочный эффект, и "Лидс" добыл три победы в шести первых матчах под руководством испанца, но дальше случились разгромы от "Кристал Пэлас" и "Ливерпуля", и у руководителей "Лидса" снова началась паника. Сэм Эллардайс был совсем уж отчаянным назначением, но пришел он слишком поздно, чтобы проявить свои лучшие качества.



Оценка



Неудовлетворительно. Как и в случае с "Саутгемптоном", большая доля вины в итоговом вылете команды в Чемпионшип лежит на руководстве клуба. Увольнение Марша было эмоциональным и необдуманным шагом, как и последующие панические решения. Да, Марш не оправдывал тех вложений, которые были сделаны под него летом, но на момент его увольнения у руководителей "Лидса" не было никакого альтернативного плана, что только усугубило кризис в команде. Марш, наверняка, рассчитывал, что пик формы команды придется на весенние месяцы, но воспользоваться им американцу просто не дали. Симптоматично, что на дне таблицы оказались два клуба, уволившие по ходу сезона двух бывших менеджеров "РБ Лейпциг", которые в своей работе делают ставку на вывод команды на пик физической формы в определенный момент сезона и стараются ставить футбол, максимально зависящий от этой самой физической формы игроков.



ЛЕСТЕР СИТИ



Лучший бомбардир: Харви Барнс — 13

Лучший ассистент: Джеймс Мэддисон — 9

Лучший игрок: Джеймс Мэддисон

Разочарование: Данни Уорд

Открытие: Даниэль Иверсен



Ожидания



Ясно было, что ни о какой борьбе за место в топ-4 для команды, которая совершила за лето лишь одну покупку, лихорадочно подписав в последний день трансферного окна защитника Ваута Фаса, речи быть не может. Смущало еще и то, что "Лестер" отправил в "Ниццу" многолетнего основного голкипера Каспера Шмайхеля, не купив ему замену. Но, наверное, мало кто мог подумать, что команда, ходившая под топ-4 несколько сезонов и выигравшая недавно Кубок Англии, в итоге скатится в зону вылета и покинет Премьер-Лигу.



Сезон



"Лестер" стартовал просто ужасно — шесть поражений в первых семи матчах. Оборона "лис" действовала разрозненно, не понимая Данни Уорда, который никак не мог обрести уверенность, выгребая из своих ворот мячи с незавидной стабильностью. В атаке команда была не так уж плоха, и полузащитники Барнс и Мэддисон весь сезон пребывали в отменной форме, но их креативного таланта и забитых голов чаще всего было недостаточно, чтобы "Лестер" хотя бы зацепился за очки. Трижды на протяжении стартовой неудачной серии "Лестер" забивал по два мяча за игру, но проигрывал без шансов, пропустив четыре от "Арсенала", пять от "Брайтона" и шесть от "Тоттенхэма". В тот момент встал вопрос об увольнении Брендана Роджерса, но клуб, пребывающий в режиме экономии, просто не мог потянуть неустойку по расторжению лишь недавно подписанного контракта с тренером. Роджерс сумел справиться с кризисом и даже вывел "Лестер" в середину таблицы к февралю. Но новый кризис, накрывший команду, умножил на ноль все удачные матчи середины сезона. Неустойку Роджерсу все же пришлось платить, а сменивший его Дин Смит с задачей "пожарника" не справился.



Оценка



Неудовлетворительно. И здесь приходится говорить об ошибках менеджмента и руководства клуба, посчитавшего, что команда сможет на старом багаже находиться в середине таблицы, без усиления и обновления состава, который с каждым годом становился все слабее. "Лестер" в последние сезоны продавал лучших игроков, покупая им более дешевую замену, но в этом сезоне наступил критический момент, когда нужно было хоть немного поработать над системным обновлением состава. И деньги на это были — с продажи защитника Фофана в "Челси". Но в клубе посчитали, что важнее улучшить финансовое состояние, а Роджерс достаточно хорош, чтобы справиться с поставленными задачами и без новичков. Не справился, как и Мэддисон с Барнсом — единственные игроки в составе "Лестера", к которым нет претензий по этому сезону.



ЭВЕРТОН



Лучший бомбардир: Дуайт Макнил — 7

Лучший ассистент: Алекс Ивоби — 7

Лучший игрок: Джордан Пикфорд

Разочарование: Нил Мопе

Открытие: нет



Ожидания



"Эвертон" сохранил прописку в Премьер-Лиге в предпоследнем туре предыдущего сезона и не имел возможности капитально усилиться на трансферном рынке из-за строительства нового стадиона и непростого положения по финансовому фейр-плей. Летнее усиление было количественным, но не качественным, тогда как покинул команду ее лучший игрок Ришарлисон. Сезон ожидался сложный еще и потому, что не очень понятно было, на что способен Фрэнк Лэмпард. Ему удалось поднять моральный дух команды в предыдущем сезоне после депрессивного правления Рафаэля Бенитеса, но в его тренерских талантах были сомнения, так как в атаке команда выезжала лишь на мастерстве и взаимопонимании парочки Ришарлисон-Калверт-Левин.



Сезон



То, что сезон будет еще более сложным, чем ожидалось, стало понятно, когда в него команда вошла с травмированным Домиником Калверт-Левином, то есть — практически без нападающих. Нил Мопе категорически разочаровывал, Эллис Симмс был отдан в аренду в "Сандерленд", и Лэмпарду пришлось использовать во многих матчах на позиции форварда номинальных вингеров Грея или Макнила. Из новичков однозначно усилил команду только Джеймс Тарковски, и во многом за счет его удачных действий и мастерства и лидерских качеств Джордана Пикфорда команда набирала очки и даже выдала шестиматчевую серию без поражений. Но забитые голы давались с невероятным трудом, а вскоре начала разваливаться и оборона. С увольнением Лэмпарда, не понимавшего, как справиться с кризисом, затянули, но пришедшему ему на смену Шону Дайчу понадобилось минимум времени, чтобы привести команду в чувство. Сыграло свою роль то, что он знал многих игроков по работе в "Бернли" и смог мгновенно разбудить Дуайта Макнила, который выдал просто бриллиантовый отрезок при Дайче после тотального разочарования при Лэмпарде.



Оценка



Удовлетворительно. Не вылетели — и хорошо, но в целом сезон в исполнении "Эвертона" был одним из худших за все время выступлений клуба в Премьер-Лиге. Фрэнк Лэмпард вел команду прямой дорогой в Чемпионшип, и только опыт Шона Дайча помог "ирискам" остаться командой, не вылетавшей в Чемпионшип в эпоху Премьер-Лиги. Ровно и стабильно провели сезон только Джордан Пикфорд и Джеймс Тарковски, в концовке сезона были хороши Макнил и Дукуре, время от времени неплохо проявлял себя Ивоби. Большой проблемой для команды была травма и неспособность набрать лучшую форму Домиником Калверт-Левином, но эта проблема была заметна уже зимой, когда можно было купить нового форварда, а этого почему-то никто не сделал. Наверное, Фархад Мошири уже мысленно попрощался на тот момент с клубом, и ситуация напоминала положение вещей в "Ньюкасле" Эшли, когда он просто ждал достойного предложения о продаже, не желая вкладывать в клуб своих денег.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ



Лучший бомбардир: Тайво Авоньи — 10

Лучший ассистент: Морган Гиббс-Уайт — 8

Лучший игрок: Морган Гиббс-Уайт

Разочарование: Джесси Лингард

Открытие: Данило



Ожидания



Очень сложно было оценивать перспективы команды, которая приобрела полтора десятка новых игроков после повышения в классе. "Ноттингем" скупал всех, до кого мог дотянуться, арендовал игроков, брал свободных агентов, и Стиву Куперу можно было лишь посочувствовать в том, что он столкнулся с новым для себя опытом построения коллектива в условиях, когда игроки едва знакомы друг с другом.



Сезон



Началось все с ожидаемого для "Форест" провального старта — домашняя победа над "Вест Хэмом" во втором туре долгое время была единственной для "лесников", быстро оказавшихся в зоне вылета, с довольно безрадостными перспективами. Но тут стоит отдать должное владельцу клуба Маринакису — с совершенно не свойственным ему по управлению "Олимпиакосом" хладнокровием греческий судовладелец не только не уволил Стива Купера, но и продлил с ним контракт, когда все ожидали увольнения валлийца. При этом зимой он подкинул ему новую пачку новичков, и команда завалилась после периода относительного прогресса, столкнувшись с необходимостью вновь знакомиться с новыми игроками и перестраиваться. Но во многом именно зимние новички Фелипе, Данило и Кейлор Навас стали героями весенних побед, позволивших "лесникам" сохранить прописку в элите.



Оценка



Хорошо. "Форест" стал полной противоположностью тех клубов, которые в итоге вылетели — тут не меняли тренера даже в самой кризисной ситуации, продолжали усиливать состав и верить в избранный летом путь, без паники и метаний из стороны в сторону. Да, первоначальная летняя закупка создала не самые благоприятные условия для Стива Купера, но большинство новичков все же оказались настоящими профессионалами, которые смогли в нужный момент собраться и выгрызть свое место в Премьер-Лиге.



БОРНМУТ



Лучший бомбардир: Филип Биллинг — 7

Лучший ассистент: Доминик Соланке — 7

Лучший игрок: Филип Биллинг

Разочарование: Хамед Траоре

Открытие: Джейдон Энтони



Ожидания



Команда с наименьшим бюджетом в лиге, которая усилилась лишь несколькими игроками среднего уровня да голкипером "Барселоны" Нето выглядела откровенным аутсайдером сезона. Именно "Борнмут" называли главным претендентом на вылет с большим отрывом, и сложно было увидеть у этой команды какие-то задатки крепкого середнячка, коим она оказалась в итоге.



Сезон



История "Борнмута" в этом сезоне — это история команды, руководство которой проявило просто дьявольское чутье в тренерских перестановках. Уволить Скотта Паркера, который вывел команду в Премьер-Лигу, но категорически не хотел меняться и подстраиваться под более сильных соперников, было правильным решением. Дать шанс его помощнику Гари О'Нилу, который сразу же после 16 безответных голов, пропущенных в трех матчах при Паркере, смог выдать шестиматчевую беспроигрышную серию и набрать 10 очков, — еще одно точное попадание. Но самое лучшее и интуитивно блестящее решение руководители "Борнмута" приняли, когда они не уволили О'Нила после того, как "вишни" набрали всего три очка в девяти матчах в октябре-январе и оказались-таки в зоне вылета. В "Борнмуте" четко осознавали, что у них есть шанс сохранить прописку только с О'Нилом, который знал команду и ее сильные качества и мог раскрыть их и использовать с максимальной эффективностью. В итоге с наступлением февраля "Борнмут" снова стал стабильно набирать очки, обыграл нескольких конкурентов и обезопасил себя от вылета за несколько туров до завершения чемпионата.



Оценка



Отлично. Многие эксперты называют именно Гари О'Нила лучшим менеджером недавно завершившегося сезона. Просто та задача, которая перед ним стояла после 0:4 от "Манчестер Сити", 0:3 от "Арсенала" и 0:9 от "Ливерпуля" в исполнении команды Скотта Паркера, изначально казалась невыполнимой, а О'Нил справился с ней без дорогостоящего усиления состава, с кадровыми ресурсами, которые многими назывались слабейшими в лиге. 15-е место "Борнмута" — это настоящее чудо и мотивационный, тактический триумф Гари О'Нила, доказавшего, что традиционные британские футбольные ценности все еще уместны в самой богатой лиге мира.



ВЕСТ ХЭМ



Лучший бомбардир: Джаррод Боуэн, Саид Бенрахма — по 6

Лучший ассистент: Джаррод Боуэн — 5

Лучший игрок: Деклан Райс

Разочарование: Джанлука Скамакка

Открытие: нет



Ожидания



"Вест Хэм" при Мойесе планомерно развивался и становился постоянным участником еврокубков и командой, способной в будущем бросить вызов грандам. Летом клуб прилично потратился, приобретя сразу трех игроков с ценником выше 30 миллионов евро: Лукаса Пакета, Наифа Агерда и Джанлуку Скамакку. Испытание еврокубковым сезоном "Вест Хэм" уже прошел ранее, и грядущий чемпионат виделся для "молотков" очередным шагом к повышению собственного уровня.



Сезон



На деле все оказалось сложнее для "Вест Хэма" — сезон прошел под знаком травм, и первым травмировался новичок команды Найеф Агерд, на которого Дэвид Мойес очень рассчитывал. Это, а также спад в игре ряда лидеров вроде Мичейла Антонио, Джаррода Боуэна, Томаша Соучека, привело к тому, что команда весь чемпионат провела во второй половине таблицы, а продолжительное время и вовсе была в зоне вылета. Были промахи на трансферном рынке — если Агерду помешала раскрыться травма, то Скамакка так и не заиграл, хоть получал немало шансов проявить себя. Максвел Корне ожидаемо оказался травматичным, но за него клуб и не платил ничего, а вот слабая отдача от Скамакки сказалась на результативности команды, так как сбавили обороты Антонио и Боуэн. В итоге Мойес все же справился с кризисом и не допустил вылета команды, а вскоре после окончания кампании Премьер-Лиги завоевал свой первый трофей в тренерской карьере, выиграв финал Лиги Конференций. Боуэн и Антонио, кстати, проснулись весной — и их вклад в спокойное завершение сезона был ключевым.



Оценка



Удовлетворительно. Если "Вест Хэму учитывать победу в финале Лиги Конференций на "Фиорентиной", оценку можно чуть повысить, но в чемпионате в этом сезоне "молотки" не впечатляли. Возможно, под руководством Дэвида Мойеса команда и уперлась в потолок собственных возможностей. Но с другой стороны, в условиях жесткой конкуренции в Премьер-Лиге сложно удерживаться даже в топ-10, а "Вест Хэм" не стал сильнее по ряду объективных и субъективных причин. Виноват ли менеджер в том, что команда сделала шаг назад по сравнению с предыдущими сезонами — вопрос, который постоянно возникает в голове Дэвида Салливана, потерявшего недавно своего друга и партнера по бизнесу Дэвида Голда.



ВУЛВЕРХЭМПТОН



Лучший бомбардир: Рубен Невеш, Даниэл Поденсе — по 6

Лучший ассистент: Жоау Моутиньо — 2

Лучший игрок: Рубен Невеш

Разочарование: Матеуш Нунеш

Открытие: Тоти



Ожидания



"Вулверхэмптон" уже длительное время находится в положении команды, остановившейся в развитии, а то и сделавшей несколько шагов назад. Потому ничего хорошего от "волков" в новом сезоне не ждали, и их работа на трансферном рынке не давала повода прогнозировать им место в топ-7.



Сезон



Для "Вулверхэмптона", как и для "Вест Хэма", сезон прошел под знаком травм, и началось все также с потери новичка — нападающий Саша Калайджич, на которого возлагались большие надежды, получил серьезную травму и выбыл до конца сезона. У "волков" был аварийный вариант с Диего Костой, к которому прибегли еще в прошлом сезоне после травмы Рауля Хименеса, но не сработал ни он, ни выздоровление мексиканца. Нападающие "Вулверхэмптона" забивали очень редко, а основная голевая нагрузка пришлась на полузащитников, но с голами в целом у "волков" были проблемы, как и с креативом. Полузащитники забивали, но не справлялись с задачей создания должного количества голевых моментов (список ассистентов "волков" удручает), игра команды не впечатляла ни при Бруну Лаже, ни после его отставки в октябре, пока не пришел Хулен Лопетеги. Только ему удалось разбудить "волков"и заставить их драться за место в Премьер-Лиге — команда поднялась в середину таблицы, добыв при Лопетеги семь минимальных побед.



Оценка



Удовлетворительно. Сезон для "Вулверхэмптона" складывался тяжело, но руководству удалось на все 100% угадать с менеджером — испанец Лопетеги ворвался в Премьер-Лигу с таким задором и азартом, что даже уже давно сонная компания игроков "Вулверхэмптона" с ним во главе стала злой и мотивированной командой, с которой никому не было легко. С этим менеджером у "волков" есть шансы вернуться на путь прогресса и развития — особенно, если его поддержат на летнем трансферном рынке. Обновить состав "волкам" необходимо — особенно в креативной плоскости.



ЧЕЛСИ



Лучший бомбардир: Кай Хаверц — 7

Лучший ассистент: Рахим Стерлинг, Хаким Зийеш — по 3

Лучший игрок: Тиаго Силва

Разочарование: Марк Кукурелья

Открытие: Льюис Холл



Ожидания



То, что сезон для "Челси" будет непростым, стало понятно еще в межсезонье, когда Томас Тухель стал раздражительным и хмурым, постепенно теряя контакт с командой. "Челси" покупал не совсем тех игроков, которых хотел видеть тренер, но в последний день трансферного окна ему презентовали Пьер-Эмерика Обамеянга, и казалось, настроение Тухеля улучшится.



Сезон



"Челси" начал сезон не очень удачно — как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов, где в Загребе команда потерпела поражение от местного "Динамо". Но скорая отставка менеджера была спровоцирована не этими относительными неудачами, а отсутствием взаимопонимания между Тоддом Бели и Томасом Тухелем. Владелец клуба хотел видеть у руля команды более комфортного для себя менеджера и с готовностью выбросил деньги на разрыв контрактов Тухеля и Грэма Поттера, чтобы заполучить на тот момент одного из самых перспективных тренеров Премьер-Лиги. Увы, но эта ставка Бели не сыграла, как и многие трансферы, которые клуб провернул во время летнего и зимнего трансферного окон. Поттер был удобным для Бели, но недостаточно авторитетным для команды и болельщиков тренеров — слишком мягким, чтобы справиться с раздевалкой "Челси". Также ему пришлось столкнуться с вавилонским столпотворением новичков, которые продолжили поступать и зимой, при очевидной проблематичности ряда позиций — как минимум вратарской и бомбардирской. В итоге был уволен и Поттер, а то, что случилось дальше, было заключительным актом комедии ошибок Тодда Бели в этом со всех сторон провальном сезоне.



Оценка



Неудовлетворительно. За этот сезон в исполнении "Челси" должно быть стыдно всем — руководству, всем менеджерам, работавшим с командой и всем без исключения игрокам. Чья-то вина в столь плачевном результате была больше, чья-то меньше, но не было в "Челси" в этом сезоне людей, которые все делали правильно. Но главным виновником провала все же стоит назвать Бели — его самоуверенность и категорически неуместное желание управлять всеми сферами жизнедеятельности клуба, не имея практически никакого опыта в футболе, привели к оглушительному провалу. Остается надеяться, что американец окажется достаточно умным бизнесменом, чтобы извлечь урок из наделанных ошибок и, наконец, довериться профессионалам.



КРИСТАЛ ПЭЛАС



Лучший бомбардир: Эберечи Эзе — 10

Лучший ассистент: Майкл Олисе — 11

Лучший игрок: Майкл Олисе

Разочарование: Висенте Гуаита

Открытие: Тайрик Митчелл



Ожидания



В предыдущем сезоне с Патриком Виейра "Кристал Пэлас" предстал командой с новым лицом и большими перспективами. Омоложение состава принесло свои плоды, как и смена игрового стиля и вектора развития. Виейра смог создать условия для прогресса Эзе, Олисе и других молодых игроков, использовав и лучшие качества команды Ходжсона. Ожидалось, что "орлы" будут крепким середняком, который при благоприятных обстоятельствах поборется за места в топ-7 или проявит себя в одном из кубков.



Сезон



Сезон начался непросто, но в начале ноября казалось, что Виейра смог справиться с возникшими проблемами, вывел "Пэлас" в середину таблицы, где "орлы" и будут комфортно обитать до конца сезона. Но все оказалось немного сложнее для француза — в 2023 году он столкнулся с продолжительной серией без побед, которая в итоге привела к его увольнению. Команда на длительное время потеряла способность создавать голевые моменты и забивать, забив всего четыре гола в 11 матчах с начала года и набрав всего пять очков. Форма команды начала беспокоить руководство, предпринявшее простой и напрашивавшийся в такой ситуации шаг с возвращением Роя Ходжсона. То, что было дальше, стало настоящей сказкой. Команда, забившая пять голов в предыдущих 12 матчах до прихода Ходжсона, забила девять раз в первых трех играх под его руководством, уничтожила сразу трех конкурентов по потенциальной борьбе за выживание и поднялась в середину таблицы, сумев по итогу обойти даже "Челси".



Оценка



Хорошо. Интуиция не подвела руководителей "Пэлас", и они приняли своевременное и правильное решение по возвращению Роя Ходжсона. Концовка сезона стала ренессансом "орлов", продемонстрировавших все свои лучшие качества и игравших временами в отличный футбол, коего мы не видели ни при Виейра, ни во время предыдущего периода работы Роя. Останется ли Ходжсон наставником для молодого Падди Маккарти, которого в перспективе видят менеджером "Пэлас", узнаем вскоре. Но старина Рой в очередной раз доказал, что среди представителей "старой школы" еще есть настоящие волшебники, способные творить чудеса.



ФУЛХЭМ



Лучший бомбардир: Александар Митрович — 14

Лучший ассистент: Андреас Перейра — 6

Лучший игрок: Бернд Лено

Разочарование: Седрик Соареш

Открытие: Жоау Палинья



Ожидания



"Фулхэм" выглядел командой, которая способна задержаться в Премьер-Лиге и, наконец, это сделает после ряда неудачных попыток. Марку Силва смог поставить привлекательную игру на "Крэйвен Коттадж" и создать условия для прогресса — как молодых игроков, так и уже состоявшихся исполнителей, которые по каким-то причинам зачахли в других командах.



Сезон



Наверное, самым ярким явлением в "Фулхэме" стала реанимация Виллиана, о котором после провала в "Арсенале" уже успели позабыть. Бразилец настолько сильно хотел вернуться в Лондон, что сумел найти в себе силы и мотивацию и идеально подготовиться к сезону, в котором он впервые с 2020 года по-настоящему блистал. То же самое можно сказать и о другом бывшем игроке "Арсенала" — голкипере Лено, который выдал едва ли не лучший свой сезон за время выступлений в Премьер-Лиге именно после перехода в "Фулхэм". Что понравилось в "Фулхэме": даже когда команда уже обеспечила себе место в элите, "дачники" все равно сохраняли настрой, кураж и большое желание проявить себя, чем спутали карты в борьбе за выживание, отобрав очки у финише практически у всех мотивированных аутсайдеров.



Оценка



Отлично. Для первого сезона после возвращения из Чемпионшипа, "Фулхэм" был очень хорош и провел чемпионат как уверенный и крепкий середняк. Если бы не серия поражений на рубеже марта и апреля, возможно, "дачники" поборолись бы и за места в Европе, но и без того сезон у них получился отличный.



БРЕНТФОРД



Лучший бомбардир: Айвен Тоуни — 20

Лучший ассистент: Бриан Мбемо — 8

Лучший игрок: Айвен Тоуни

Разочарование: Миккель Дамсгор

Открытие: Матиас Йенсен



Ожидания



"Брентфорду" предстояло закрепиться в Премьер-Лиге после первого удачного сезона и продемонстрировать стабильность и устойчивость проекта, который оказался уместным и конкурентоспособным на новом уровне. На трансферном рынке "пчелы" работали методично по своей устоявшейся стратегии, подписывая игроков, способных прибавить в их "улье", За правильную цену, без переплат.



Сезон



Сезон "Брентфорд" провел как классический середняк — без срывов и падений, стабильно набирая очки и располагаясь на восьмом-десятом местах. Только в концовке сезона команда Томаса Франка позволила себе проиграть два и более матчей кряду, но затем собралась и выдала концовку, которая заставила пожалеть о том моменте слабости: пять побед в шести финальных матчах, в том числе — над "Челси", "Тоттенхэмом" и, пускай и немотивированным, "Манчестер Сити". Интересно, что "Брентфорд" оказался единственной командой в этом сезоне, сумевшей победить "горожан" дважды — и дома, и на выезде. Также их жертвами стали "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Брайтон" — с "пчелами" было непросто всем, и они только четырежды проиграли с разницей в два и более мячей. В общем, стабильность, какой она должна быть для крепчайшего середнячка с амбициями.



Оценка



Отлично. Требовать от "Брентфорда" еврокубков уже сейчас — не совсем правильно, так как команда все же остается достаточно скромной по бюджету. То, что относительно небольшой бюджет используется с максимальной эффективностью, — похвала руководству и менеджменту клуба и ориентир для таких транжир, как "Эвертон" и "Челси", оказавшихся за спиной клуба из Западного Лондона при несоизмеримо больших финансовых возможностях.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru