Саутгейт: "Трент-полузащитник придает нам нечего другое"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" придает национальной команде "нечто другое", играя полузащитника.

Проявив себя в качестве полузащитника в концовке клубного сезона, накануне Александер-Арнольд занял эту позицию в сборной Англии на матч против Мальты в отборе к Евро-2024.



Александер-Арнольд проявил себя с лучшей стороны и забил один из четырех голов англичан (0:4). Саутгейт всегда знал, что эта роль Тренту по плечу.



"Многое будет зависеть от его клуба, потому что благодаря игра там в этой роли помогла ему сегодня вечером".



"Приятно то, что он привыкает получать мяч на ограниченном пространстве, с игроками позади себя, находясь спиной к воротам, тогда как прежде он играл на бровке, когда впереди у него был простор. Ему было очень комфортно делать это сегодня".



"У меня нет сомнений насчет него. Он способен исполнять эту роль. Просто ему нужно научиться некоторым нюансам, особенно игре без мяча, но он очень стремится к этому".



"Ему нравится этот проект, если хотите. Мы говорили с ним об этом по телефону около четырех недель назад, и он был воодушевлен".



"Он продемонстрировал ровно то, на что, как мы думали, он способен, и он придает нам нечего другое относительно остальных полузащитников", — цитирует Саутгейта Sky Sports.