ПСЖ готов продать Мбаппе
У больших клубов Премьер-Лиги появилась возможность заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе этим летом.
Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Накануне 24-летний игрок сборной Франции официально уведомил свой клуб, что не будет пользоваться этой опцией.
Как сообщает BBC, в сложившейся ситуации ПСЖ не собирается рисковать уходом Мбаппе свободным агентом через год и предпочитает продать Килиана уже этим летом.
Давний интерес к Мбаппе имеет "Реал", который как раз находится в поисках замены для Карима Бензема, уехавшего выступать в Саудовскую Аравию, но также на Килиана могут обратить внимание клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Челси".
13.06.2023 08:00
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> ливерпуп
Упхаха
, куда этим нищенкам зарится
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