ПСЖ готов продать Мбаппе

У больших клубов Премьер-Лиги появилась возможность заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе этим летом.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Накануне 24-летний игрок сборной Франции официально уведомил свой клуб, что не будет пользоваться этой опцией.



Как сообщает BBC, в сложившейся ситуации ПСЖ не собирается рисковать уходом Мбаппе свободным агентом через год и предпочитает продать Килиана уже этим летом.



Давний интерес к Мбаппе имеет "Реал", который как раз находится в поисках замены для Карима Бензема, уехавшего выступать в Саудовскую Аравию, но также на Килиана могут обратить внимание клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Челси".