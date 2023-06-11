"Ливерпуль" занял выжидательную позицию насчет Уорд-Проуза

Джеймс Уорд-Проуз "Ливерпуль" занял выжидательную позицию в отношении капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.

"Саутгемптон" не удержался в Премьер-Лиге по итогам сезона 2022/23, и это подталкивает "святых" к продаже Уорд-Проуза.

По информации Daily Mail, 28-летний англичанин вызывает определенный интерес у "Ливерпуля", который уже приобрел в центр поля Алексиса Макаллистера из "Брайтона".

Уорд-Проуз привлекателен для "Ливерпуля" своим опытом выступлений в Премьер-Лиге, мастерством исполнения стандартных положений и английским паспортом, однако "красные" готовы заплатить за Джеймса только 25 миллионов фунтов.

"Саутгемптон" же оценивает Уорд-Проуза в 50 млн. фунтов, поэтому "Ливерпуль" готов подождать в надежде на то, что Уорд-Проуз будет доступен за более адекватные деньги позже летом.

Добавим, интерес у Уорд-Проузу также проявляют "Ньюкасл" и "Вест Хэм".


Метки Ливерпуль, Саутгемптон, Уорд-Проуз

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2023 09:00

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  1. kojan 11.06.2023 09:22 # kojan
    "Ливерпуль" занял выжидательную позицию..."

    Источник: http://fapl.ru/posts/100909/
    позицию это как... колено-локтевое геморроем вперёд...

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