Мойес обсуждает свое будущее в "Вест Хэме" сегодня

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес проводит встречу с президентом "молотобойцев" Дэвидом Салливаном, чтобы обсудить свое будущее в клубе.

В преддверии финала Лиги Конференций пресса сообщала, что Мойес может быть уволен в случае поражения от "Фиорентины".



Однако Мойес одержал победу 1:2 в Праге и принес "Вест Хэму" первый трофей за 43 последних года. После финала Дэвид прямо заявил, что хочет продолжить работу с "молотобойцами".



Как сообщает Sky Sports, этот вопрос будет решаться прямо сегодня, когда Мойес встретится с Салливаном.



Сложно представить, что после этой победы "Вест Хэм" решится уволить Мойеса. Ожидается, что стороны не только договорятся продлить свое сотрудничество на следующий сезон, но и обсудят трансферные планы клуба на лето.



В следующем сезоне "Вест Хэм" выступит в Лиге Конференций, поэтому Мойесу и Салливану предстоит подумать над укреплением состава и тем, кем заменить Деклана Райса.