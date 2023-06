Светская хроника за среду

"Ливерпуль" договаривается с двумя полузащитниками. Ким Мин Джэ отслужит в армии перед переходом в "Манчестер Юнайтед". "Брайтон" определился с ценой за Мойсеса Кайседо. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Ливерпуль" контактирует с агентами полузащитников Кефрена Тюрама из "Ниццы" и Ману Коне из менхенгладбахской "Боруссии". (Fabrizio Romano)



"Арсенал" сохраняет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Жоау Канселу. (Sky Sports)



"Арсенал" оптимистичен насчет приобретения капитана "Вест Хэма" Деклана Райса. (talkSPORT)



"Челси" потребует 75 миллионов фунтов за своего нападающего Кая Хаверца, который интересен "Реалу". (The Guardian)



"Реал" готов купить Хаверца, если не сможет заполучить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. (The Times)



Вингер "Челси" Кристиан Пулишич интересен "Милану". Игрок сборной США, вероятно, покинет лондонский клуб этим летом. (Fabrizio Romano)



"Челси" и дортмундская "Боруссия" заинтересованы в сенегальском защитнике Микаиле Файе, который сейчас выступает за хорватскую "Кустошию". (Daily Mail)



Защитник "Наполи" Ким Мин Джэ пройдет срочную службу в южнокорейской армии перед тем, как завершит переход в "Юнайтед" за 52 млн. фунтов. (Il Mattino)



Полузащитник "Юнайтед" Донни Ван де Бек изучит варианты, которые у него есть для продолжения карьеры за пределами "Олд Траффорд". (Fabrizio Romano)



Этим "Юнайтед" собирается продать Харри Магуайра, Антони Мартиаля, Фреда, Скотта Мактоминея, Дина Хендерсона, Алекса Теллеса, Эрика Байи и Брандона Уильямса. (Daily Mirror)



"Брайтон" потребует существенно больше 70 млн. фунтов за полузащитника Мойсеса Кайседо, который интересен "Челси", "Арсеналу" и "Юнайтед". (The Telegraph)



"Астон Вилла" нацелена на защитников Пау Торреса из "Вильярреала" и Эмерика Лапорта из "Сити". (90min)



Другое



"Селтик", проводивший Анге Постекоглу в "Тоттенхэм", рассматривает Грэма Поттера и Брендана Роджерса на должность главного тренера. (The Independent)



Брендан Роджерс не заинтересован в работе с "Селтиком". (The Sun)



Переговоры "Арсенала" с защитником Вильямом Салиба о новом контракте проходят в позитивном ключе. (Football.London)



Для поддержания физической формы во время первых четырех месяцев своей дисквалификации нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни может переключиться с футбола на другой вид спорта. (The Sun)



Билеты на финал "Вест Хэма" в Лиге Конференций продаются на 50% дороже, чем билеты на финал "Сити" в Лиге Чемпионов. (The Sun)



Фанат "Вест Хэма" во время пробежки с банкой пива в руке взял интервью у спортивного директора клуба Марка Нобла, который тоже решил пробежаться в Праге. (The Sun)