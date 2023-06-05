"Челси" объявил о покупке Паеса
"Челси" объявил о приобретении полузащитника "Индепендьенте дель Валье" Кендри Паеса.
После смены владельцев "Челси" не жалеет никаких денег на молодых талантов, и трансфер Паеса является очередным подтверждением этому.
Как сообщает Sky Sports, Паес, которому в прошлом месяце исполнилось 16, обошелся "Челси" в 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов), причем к "синим" Кендри присоединится только после исполнения 18 лет, а это лето 2025.
Паес, способный сыграть полузащитника или вингера, является самым молодым дебютантом и самым молодым автором гола в высшем эквадорском дивизионе.
05.06.2023 19:00
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Последние комментарии:
Паес, которому в прошлом месяце исполнилось 16, обошелся "Челси" в 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов), причем к "синим" Кендри присоединится только после исполнения 18 лет, а это лето 2025.
Источник: http://fapl.ru/posts/100806/
чо там ФФП давит и на Угарте не хватило? ну в 25м чемпик можно точно не начинать:)
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по ходу, Боэлян в Футбол Менеджер переиграл. только в ФМ есть ФМ Скаут чтоб потенциал смотреть, а тут фигушки. вот и скупает всех мало-мальски одаренных - авось кто выстрелит.
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Кто это? Ай, поксуй. Пускай будет новым Яя Туре.
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Пхехехехехе
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