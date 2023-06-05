"Челси" объявил о покупке Паеса

"Челси" объявил о приобретении полузащитника "Индепендьенте дель Валье" Кендри Паеса.

После смены владельцев "Челси" не жалеет никаких денег на молодых талантов, и трансфер Паеса является очередным подтверждением этому.



Как сообщает Sky Sports, Паес, которому в прошлом месяце исполнилось 16, обошелся "Челси" в 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов), причем к "синим" Кендри присоединится только после исполнения 18 лет, а это лето 2025.



Паес, способный сыграть полузащитника или вингера, является самым молодым дебютантом и самым молодым автором гола в высшем эквадорском дивизионе.