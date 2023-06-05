"Челси" объявил о покупке Паеса

Кендри Паес "Челси" объявил о приобретении полузащитника "Индепендьенте дель Валье" Кендри Паеса.

После смены владельцев "Челси" не жалеет никаких денег на молодых талантов, и трансфер Паеса является очередным подтверждением этому.

Как сообщает Sky Sports, Паес, которому в прошлом месяце исполнилось 16, обошелся "Челси" в 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов), причем к "синим" Кендри присоединится только после исполнения 18 лет, а это лето 2025.

Паес, способный сыграть полузащитника или вингера, является самым молодым дебютантом и самым молодым автором гола в высшем эквадорском дивизионе.


Метки Индепендьенте дель Валье, Паес, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2023 19:00

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  1. alexomck 05.06.2023 19:35 # alexomck
    Паес, которому в прошлом месяце исполнилось 16, обошелся "Челси" в 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов), причем к "синим" Кендри присоединится только после исполнения 18 лет, а это лето 2025.

    Источник: http://fapl.ru/posts/100806/

    чо там ФФП давит и на Угарте не хватило? ну в 25м чемпик можно точно не начинать:)

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  2. insomniac 05.06.2023 19:20 # insomniac
    по ходу, Боэлян в Футбол Менеджер переиграл. только в ФМ есть ФМ Скаут чтоб потенциал смотреть, а тут фигушки. вот и скупает всех мало-мальски одаренных - авось кто выстрелит.

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  3. hachidlo 05.06.2023 19:20 # hachidlo
    Кто это? Ай, поксуй. Пускай будет новым Яя Туре.

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  4. electric 05.06.2023 19:03 # electric
    Пхехехехехе

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