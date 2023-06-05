"Тоттенхэм" — самая прибыльная футбольная команда в мире
Четыре представителя Премьер-Лиги были названы в топ-25 самых прибыльных спортивным команд за последние три года по версии Forbes.
В своем исследовании Forbes анализирует операционную прибыль — то есть доход команд до вычета процентов по кредитам, налогов, износа и амортизации.
В рейтинге доминируют представители Национальной футбольной лиги (NFL) и Национальной баскетбольной лиги (NBA), но в топ-25 также нашлось место четырем клубам Премьер-Лиги.
Как ни странно, самым прибыльным футбольным клубом — и третьим среди всех спортивных команд — оказался "Тоттенхэм". С 2020 года прибыль "шпор" составила 414 миллионов долларов (333 млн. фунтов).
"Манчестер Юнайтед" отразил прибыль в 403 млн. долларов (324 млн. фунтов), "Манчестер Сити" — 329 млн. долларов (265 млн. фунтов), "Ливерпуль" — 295 млн. долларов (237 млн. фунтов).
05.06.2023 14:00
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опять Леви унизил всех своих хейтеров:)
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Красавец Леви, все правильно делает, трофеи будут, так то почти каждый год в еврокубках выступаем, относительно недавно были в финале ЛЧ, постоянные претенденты на высокие места в АПЛ. Леви знает, что делает и в этом его уникальность, Тоттенхэм БУДЕТ на троне.
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