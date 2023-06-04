Представители "Аль-Иттихад" летят в Лондон за Канте

Делегация "Аль-Иттихад" вылетела в Лондон на переговоры с полузащитником "Челси" Нголо Канте.

В данный момент "Аль-Иттихад" находится на пороге подписания нападающего Карима Бензема, чье расставание с "Реалом" было подтверждено ранее в воскресенье.



Своей следующей целью амбициозный клуб из Саудовской Аравии избрал Канте, о чем сообщает Daily Mail.



Некоторое время назад казалось, что Канте находится на пороге нового контракта с "Челси", однако затем "синие" сменили главного тренера, а Нголо до сих пор не продлил свое истекающее в конце июня соглашение.



32-летний француз выступает за "Челси" после своего перехода из "Лестера" в 2016 году, выиграв с "синими" Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии и Лигу Европы.



Однако в этом сезоне из-за проблем со здоровьем Канте сыграл только семь матчей в рамках Премьер-Лиги.