Кин: "Юнайтед" нужен голкипер мирового уровня"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что финал Кубка Англии в очередной раз продемонстрировал потребность "красных дьяволов" в голкипере мирового уровня.
По ходу этого сезона Кин неоднократно критиковал Де Хеа, и поражение "Юнайтед" от "Манчестер Сити" со счетом 2:1 в субботнем матче на "Уэмбли" дало Рою очередной повод наброситься на Давида.
Оба своих гола Де Хеа пропустил после дальних ударов Илкая Гюндогана, и Кин убежден, что 32-летний испанец не заслуживает продления своего истекающего в конце июня контракта.
"Юнайтед" нужно обзавестись новым голкипером и нападающим мирового уровня, а также другими игроками для увеличения глубины состава. Мне надоело об этом говорить. Голкипер топ-уровня такое отражает. Они помогают тебе вытаскивать большие матчи, и это могло сделать разницу сегодня".
"Юнайтед" нужен голкипер мирового уровня, а он (Де Хеа) таковым не является. Мы продолжим об этом говорить. Некоторые из этих игроков недостаточно хороши для "Юнайтед". Им нужно потратить деньги на игроков, которых "Юнайтед" заслуживает", — сообщил Кин в эфире ITV.
04.06.2023 11:00
Просмотров: 638
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Юнайтед" нужно обзавестись новым голкипером и нападающим мирового уровня, а также всем составом мирового уровня, чтоб конкурировать хотя бы с бизнескарси за место в ЛК
Источник: http://fapl.ru/posts/100779/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий