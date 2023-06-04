Кин: "Юнайтед" нужен голкипер мирового уровня"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что финал Кубка Англии в очередной раз продемонстрировал потребность "красных дьяволов" в голкипере мирового уровня.

По ходу этого сезона Кин неоднократно критиковал Де Хеа, и поражение "Юнайтед" от "Манчестер Сити" со счетом 2:1 в субботнем матче на "Уэмбли" дало Рою очередной повод наброситься на Давида.



Оба своих гола Де Хеа пропустил после дальних ударов Илкая Гюндогана, и Кин убежден, что 32-летний испанец не заслуживает продления своего истекающего в конце июня контракта.



"Юнайтед" нужно обзавестись новым голкипером и нападающим мирового уровня, а также другими игроками для увеличения глубины состава. Мне надоело об этом говорить. Голкипер топ-уровня такое отражает. Они помогают тебе вытаскивать большие матчи, и это могло сделать разницу сегодня".



"Юнайтед" нужен голкипер мирового уровня, а он (Де Хеа) таковым не является. Мы продолжим об этом говорить. Некоторые из этих игроков недостаточно хороши для "Юнайтед". Им нужно потратить деньги на игроков, которых "Юнайтед" заслуживает", — сообщил Кин в эфире ITV.