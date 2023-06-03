"Лидс" интересуется Джеррардом, Паркером и Корбераном

Стивен Джеррард, Скотт Паркер и Карлос Корберан находятся среди кандидатов, рассматриваемых "Лидсом" на вакантную должность главного тренера.

Накануне "Лидс" объявил о расставании с Сэмом Эллардайсом, который возглавил "белых" на четыре заключительных матча сезона, но не сумел предотвратить вылет клуба из Премьер-Лиги.



Теперь "Лидс" находится в поисках нового рулевого, и The Athletic утверждает, что на радаре у клуба с "Элланд Роуд" находятся бывшие игроки сборной Англии Джеррард и Паркер, которые начинали этот сезон в "Астон Вилле" и "Борнмуте", соответсвенно.



Также "Лидс" интересуется главным тренером "Вест Бромвича" Карлосом Корбераном, который в свое время поработал на "Элланд Роуд" ассистентом Марсело Бьелсы и знает клуб изнутри.