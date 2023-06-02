"Ноттингем Форест" попрощался с Лингардом
"Ноттингем Форест" выставил за дверь своего самого высокооплачиваемого игрока в лице вингера Джесси Лингарда.
Прошлым летом Лингард решился окончательно разорвать с родным "Манчестер Юнайтед" и, к удивлению многих, отправился в "Форест", отвергнув интерес "Вест Хэма".
Так Лингард стал самым высокооплачиваемым игроком команды Стива Купера, зарабатывая 115,000 фунтов плюс бонусы.
Однако в спортивном отношении этот переход себя не оправдал. В этом сезоне 30-летний англичанин сыграл только 17 матчей в Премьер-Лиге, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи.
И сегодня "Форест" официально объявил, что истекающий в конце сезона контракт Лингарда продлен не будет. То же самое касается Андре Айю, Джека Колбека, Джордана Смита и Лайла Тэйлора. А Кейлор Навас, Дин Хендерсон и Ренан Лоди возвращаются в свои клубы после истечения аренды.
02.06.2023 16:00
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Молодой и перспективный
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сыграл только 17 матчей в Премьер-Лиге, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи.
Источник: http://fapl.ru/posts/100746/
Эхехехехе, ор
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