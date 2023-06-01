Нападающий "Баварии" Садио Мане может вернуться в "Ливерпуль" спустя год после своего ухода из мерсисайдского клуба.

Прошлым летом Мане был продан "Ливерпулем" в "Баварию" за 35 миллионов фунтов. Садио покидал "Энфилд" в статусе легенды, забив 120 голов в 269 матчах за "красных".



Стать столь же важным игроком в своей новой команде Мане не смог. 31-летний сенегалец забил только семь голов в Бундеслиге, хотя и завоевал с "Баварией" титул.



Ситуация Мане усугубилась в апреле, когда после вылета "Баварии" из Лиги Чемпионов от "Манчестер Сити" Садио повздорил с партнером по команде Лероем Сане.



После того конфликта роль Мане в команде Томаса Тухель стала совсем эпизодической, и сейчас Liverpool Echo, ссылаясь на немецкую прессу, сообщает, что "Бавария" готова расстаться с Садио.



Упомянутый Сане и экс-вундеркинд "Арсенала" Серж Гнабри называются в качестве двух других игроков, которые с высокой вероятностью покинут "Баварию" этим летом.



И хотя идея с возвращением Мане может показаться привлекательной фанатам "Ливерпуля", главный тренер "красных" Юрген Клопп уже давно спланировал будущее без Садио, обзаведясь Дарвином Нуньесом и Коди Гакпо.