"Ливерпуль" и "Барселона" начали переговоры насчет Гимараэса

"Ливерпуль" и "Барселона" начали переговоры о приобретении полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

Гимараэс сыграл ключевую роль в том, что "Ньюкасл" завоевал путевку в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона. Бруно проявил себя лидером команды Эдди Хау, забив четыре гола и отдав пять результативных передач в 32 матчах Премьер-Лиги.



Своей игрой за "Ньюкасл" Гимараэс привлек внимание ряда грандов, и Goal может подтвердить, что "Ливерпуль" и "Барселона" уже установили контакт насчет 25-летнего бразильца.



"Ньюкасл" совершенно не хочет терять Гимараэса и надеется заключить с Бруно новый контракт. Клуб с "Сент-Джеймс Парк" готов сделать экс-полузащитника "Лиона" одним из самых высокооплачиваемых игроков в Премьер-Лиге.



Сам Гимараэс счастлив в "Ньюкасле" и в данный момент склоняется к продлению сотрудничества с "сороками". Как бы то ни было, ближайшие недели обещают быть насыщенными в плане спекуляций насчет будущего Бруно.