"Челси" примет благотворительный матч в поддержку Украины

Александр Зинченко и Андрей Шевченко со своим президентом "Челси" объявил о проведении благотворительного матча Game4Ukraine на "Стэмфорд Бридж" в субботу, 5 августа.

В данном матче сыграют две команды, капитанами которых станут защитник "Арсенала" Александр Зинченко и бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко. Двое украинцев соберут составы, пригласив ряд действующих и бывших футболистов, а также селебрити.

"Челси" уточняет, что сразу несколько легенд клуба выйдут на поле "Стэмфорд Бридж" в этот день, хотя их имена пока не раскрываются.

Собранные деньги пойдут на восстановление Лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области, разрушенного в результате военных действий в Украине в марте 2022.

Добавим, стоимость билетов на этот матч начинается с 28 фунтов за взрослого и с 15 фунтов за ребенка или пожилого.


Метки стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2023 23:00

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  1. ganinilyha 31.05.2023 00:00 # ganinilyha
    Пиздец

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  2. skydreams 30.05.2023 23:51 # skydreams
    ну чо, дело хорошее, если реально деньги на восстановление лицея пойдёт. лишь бы зелебобыч со своим пиаром не лез, а так только за. тем более шеву всегда рады видеть

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  3. brown-ale 30.05.2023 23:51 # brown-ale
    Зеленский опять взялся за корпоративы.

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  4. darvil 30.05.2023 23:29 # darvil
    Это стыд

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  5. robertg12 30.05.2023 23:04 # robertg12
    боже нет пожалуйста
    только не хохлы

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