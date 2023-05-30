"Челси" примет благотворительный матч в поддержку Украины

"Челси" объявил о проведении благотворительного матча Game4Ukraine на "Стэмфорд Бридж" в субботу, 5 августа.

В данном матче сыграют две команды, капитанами которых станут защитник "Арсенала" Александр Зинченко и бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко. Двое украинцев соберут составы, пригласив ряд действующих и бывших футболистов, а также селебрити.



"Челси" уточняет, что сразу несколько легенд клуба выйдут на поле "Стэмфорд Бридж" в этот день, хотя их имена пока не раскрываются.



Собранные деньги пойдут на восстановление Лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области, разрушенного в результате военных действий в Украине в марте 2022.



Добавим, стоимость билетов на этот матч начинается с 28 фунтов за взрослого и с 15 фунтов за ребенка или пожилого.