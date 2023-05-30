"Челси" примет благотворительный матч в поддержку Украины
"Челси" объявил о проведении благотворительного матча Game4Ukraine на "Стэмфорд Бридж" в субботу, 5 августа.
В данном матче сыграют две команды, капитанами которых станут защитник "Арсенала" Александр Зинченко и бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко. Двое украинцев соберут составы, пригласив ряд действующих и бывших футболистов, а также селебрити.
"Челси" уточняет, что сразу несколько легенд клуба выйдут на поле "Стэмфорд Бридж" в этот день, хотя их имена пока не раскрываются.
Собранные деньги пойдут на восстановление Лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области, разрушенного в результате военных действий в Украине в марте 2022.
Добавим, стоимость билетов на этот матч начинается с 28 фунтов за взрослого и с 15 фунтов за ребенка или пожилого.
30.05.2023 23:00
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Последние комментарии:
Пиздец
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ну чо, дело хорошее, если реально деньги на восстановление лицея пойдёт. лишь бы зелебобыч со своим пиаром не лез, а так только за. тем более шеву всегда рады видеть
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Зеленский опять взялся за корпоративы.
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Это стыд
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боже нет пожалуйста
только не хохлы
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