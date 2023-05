Светская хроника за вторник

"Бавария" предложит 95 миллионов фунтов за Деклана Райса. "Манчестер Юнайтед" не получит Харри Кейна. "Кристал Пэлас" зовет Грэма Поттера. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Бавария" готовится предложить 95 миллионов фунтов за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. (Daily Mirror)



Нападающий Роберто Фирмино, покидающий "Ливерпуль", хочет знать, есть ли он в планах "Реала". (Daily Mail)



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не продаст нападающего Харри Кейна в "Манчестер Юнайтед" или в какой-либо другой клуб Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что сможет уговорить полузащитника "Челси" Мейсона Маунта перебраться к нему на "Олд Траффорд". (The Telegraph)



Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола позвонил нападающему Неймару, чтобы узнать, уходит ли тот из ПСЖ. (Daily Express)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сможет потратить летом около 180 млн. фунтов плюс деньги с продаж имеющихся игроков. (Daily Mail)



ПСЖ наводит справки насчет капитана "Арсенала" Мартина Эдегора. (Daily Mail)



"Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Арсенал" хотят полузащитника Джеймса Мэддисона, который может покинуть "Лестер" за 40 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Оцениваемый в 25 млн. фунтов нападающий "Альмерии" Эль-Билаль Туре является целью для "Эвертона". (Daily Mail)



"Брайтон" согласовал сделку с полузащитником дортмундской "Боруссии" Махмудом Даудом, который перейдет к "чайкам" свободным агентом. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" не продаст вингера Фабиу Карвалью этим летом и лишь готов рассмотреть предложения об аренде. (The Athletic)



"Вест Хэм" лидирует в борьбе за капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза, оцениваемого в 40 млн. фунтов. (The Sun)



В списке трансферных целей "Челси" на лето значатся полузащитники Ромео Лавиа из "Саутгемптона", Юссуф Фофана из "Монако", Алексис Макаллистер с Мойсесом Кайседо из "Брайтона". (The Guardian)



Другое



"Кристал Пэлас" обратился к бывшему главному тренеру "Челси" Грэму Поттеру. (Foot Mercato)



Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуд Беллингем был признан лучшим игроком Бундеслиги в сезоне 2022/23. (BBC)



Бывший голкипер "Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар внезапно покидает должность исполнительного директора "Аякса". (The Sun)



Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс заявил, что его сын, возможно, будет выступать за сборную Англии, а не Бразилии. (Daily Mirror)



Модель OnlyFans помогла фанатам "Арсенала" забыть боль от упущенного титула Премьер-Лиги, представ перед "Эмирейтс" в обнаженном виде, причем ее тело было раскрашено в символику клуба. (The Sun)