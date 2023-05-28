Лэмпард предупредил Почеттино насчет "вызова"

Временный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард констатировал, что Маурисио Почеттино будет непросто привести "синих" в порядок.

Сыграв с "Ньюкаслом" вничью 1:1, "Челси" завершил этот неудачный для себя сезон и теперь готовится к работе с новым наставником — как раз перед воскресным матчем Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" стало известно, что Почеттино уже заключил контракт с "синими".



После матча Лэмпарда спросили, оставит ли он записку своему сменщику, однако Фрэнк лишь выразил мнение, что Почеттино придется очень непросто.



"Есть вещи, которые нужно улучшить. Не стоит озвучивать это на публику. Ясно, что есть вещи, которые нужно улучшить. У него будет предсезонный период, чтобы поработать с игроками".



"Наша физическая готовность недостаточна, чтобы конкурировать на этом уровне. У "Ньюкасла" это есть, у нас — нет. Сейчас у нас есть возможность, чтобы новый тренер привел команду к тому состоянию, как он хочет. Это будет вызовом", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.