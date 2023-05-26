У Тоуни диагностирована зависимость от азартных игр

У нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни была диагностирована зависимость от азартных игр.

Ранее в мае 27-летний Тоуни был дисквалифицирован на восемь месяцев, признав 232 случая нарушения установленного FA запрета для футболистов на ставки в букмекерских конторах.



В письменном отчете независимой комиссии, которая и вынесла решение о наказании, говорится, что изначально Тоуни грозила 15-месячная дисквалификация, которая должна была вступить в силу только со следующего сезона.



Столь продолжительная дисквалификация "должным образом отразила бы серьезность допущенных нарушений, включая ставки на поражения своей команды, хотя он сам в них не играл".



Однако собственное раскаяние Тоуни и диагноз, поставленный Айвену психиатром насчет лудомании, убедили комиссию смягчить дисквалификацию до восьми месяцев и позволить начать отбывать ее немедленно.



Как отмечает BBC, во время ранних интервью Тоуни лгал комиссии, а также удалил с телефона имеющие отношение к делу сообщения, но затем признал свою зависимость и выразил намерение пройти терапию после окончания сезона.



Добавим, все ставки Тоуни были на футбол. 29 раз Айвен ставил на матчи с участием команды, которую в тот момент представлял, в 11 из этих 29 сыграв.