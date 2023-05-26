У Тоуни диагностирована зависимость от азартных игр

Айвен Тоуни У нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни была диагностирована зависимость от азартных игр.

Ранее в мае 27-летний Тоуни был дисквалифицирован на восемь месяцев, признав 232 случая нарушения установленного FA запрета для футболистов на ставки в букмекерских конторах.

В письменном отчете независимой комиссии, которая и вынесла решение о наказании, говорится, что изначально Тоуни грозила 15-месячная дисквалификация, которая должна была вступить в силу только со следующего сезона.

Столь продолжительная дисквалификация "должным образом отразила бы серьезность допущенных нарушений, включая ставки на поражения своей команды, хотя он сам в них не играл".

Однако собственное раскаяние Тоуни и диагноз, поставленный Айвену психиатром насчет лудомании, убедили комиссию смягчить дисквалификацию до восьми месяцев и позволить начать отбывать ее немедленно.

Как отмечает BBC, во время ранних интервью Тоуни лгал комиссии, а также удалил с телефона имеющие отношение к делу сообщения, но затем признал свою зависимость и выразил намерение пройти терапию после окончания сезона.

Добавим, все ставки Тоуни были на футбол. 29 раз Айвен ставил на матчи с участием команды, которую в тот момент представлял, в 11 из этих 29 сыграв.


Метки FA, Брентфорд, дисквалификации, ставки, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2023 14:00

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  1. alexomck 26.05.2023 15:03 # alexomck
    в 11 из этих 29 сыграв.

    Источник: http://fapl.ru/posts/100602/

    т.е. в 18 случаях он и на результат никак повлиять не мог? только 11 эпизодов, где на свою условную карточку и т.д. поставить мог, не беря в расчет общий запрет на ставки.

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  2. narcot 26.05.2023 14:48 # narcot
    > в 11 из этих 29 сыграв


    лишайло, ты солевой?

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  3. suddenly 26.05.2023 14:23 # suddenly
    Ёбаный рот этого казино

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