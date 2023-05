Светская хроника за четверг

Шейх Джассим готов купить Неймара в "Манчестер Юнайтед". Мейсон Маунт собирается уйти из "Челси". "Фейеноорд" ожидает ухода Арне Слота в "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Шейх Джассим готов купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если станет новым хозяином "Манчестер Юнайтед". (L'Equipe)



"Юнайтед" придется раскошелиться на 140 миллионов фунтов для приобретения нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (Il Mattino)



"Наполи" отчаянно пытается предотвратить переход своего защитника Кима Мин Джэ в "Юнайтед". (90min)



"Челси" хочет свыше 80 млн. фунтов за полузащитника Мейсона Маунта, чей контракт истекает через год. (Fabrizio Romano)



Маунт готов покинуть "Челси". (The Guardian)



Маунт обсудит свое будущее в "Челси" на следующей неделе. (90min)



"Арсенал" может продать до 14 игроков первой команды грядущим летом, включая вингера Николя Пепе. (Football.London)



Парагвайский нападающий "Торино" Антонио Санабрия может перейти в "Арсенал" за 21.6 млн. фунтов. (La Repubblica)



"Астон Вилла" лидирует в борьбе за вингера "Лестера" Харви Барнса. (The Independent)



"Вест Хэм" также заинтересован в Барнсе — а еще в вингере "Лидса" Джеке Харрисоне. (The Sun)



Полузащитники Лука Миливоевич и Джеймс Макартур покинут "Кристал Пэлас" в конце сезона. (The Independent)



Другое



"Астон Вилла" хочет заключить новые контракты с полузащитником Джоном Макгинном и нападающим Олли Уоткинсом до открытия летнего трансферного окна. (The Telegraph)



"Юнайтед" продвигается в переговорах с защитником Диогу Далотом о новом контракте. (Fabrizio Romano)



"Фейейноорд" смирился с тем, что тренер Арне Слот уйдет в "Тоттенхэм". (Football Insider)



Наставник "Суонси" Расселл Мартин согласился возглавить "Саутгемптон". (The Sun)



Владелец "Челси" Тодд Бели сократил свое участие в делах клуба, решив сосредоточиться на других проектах. Раньше американский бизнесмен тратил на "синих" 50% своего времени, теперь — только 20%. (Bloomberg)



Бывший голкипер "Ливерпуля" Брэд Джонс объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 41 года. (talkSPORT)



Перед своим уходом из "Ливерпуля" нападающий Роберто Фирмино сделал 200 подарков игрокам, персоналу и друзьям. Каждая коробка содержит футболку бразильца с автографом, а также его брендированный парфюм. (Daily Mirror)