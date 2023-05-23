"Арсенал" объявил о новом контракте с Сака

Вингер "Арсенала" Букайо Сака положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт.

От предыдущего контракта Сака оставался только один год, а в прессе то и дело появлялись слухи, связывающие Букайо с уходом из "Арсенала".



Одним из претендентов на Сака назывался "Манчестер Сити", однако 21-летний игрок сборной Англии сохранил верность родному клубу, заключив новый контракт до 2027 года.



К своему 21 году Сака сыграл уже 178 матчей за "Арсенал", ни пропустив ни одной игры "канониров" в двух последних сезонах Премьер-Лиги. Особенно хорош Букайо в этой кампании, забив 14 голов и отдав 11 результативных передач.



"Я просто счастлив. Было много разговоров, и процесс немного затянулся, но вот я здесь сейчас. Думаю, это правильный клуб, правильное место, чтобы сделать следующий шаг. Это красивый клуб — посмотрите, где мы находимся".



"Мне важно достигать своих персональных целей, и это зависит от того, как я подстегиваю себя и требую от себя в каждом матче, каждую неделю. А далее вокруг меня находятся правильные люди: моя семья, мои партнеры по команде, тренерский штаб".



"Думаю, у меня есть все, чтобы стать как можно более классным игроком, и поэтому я рад остаться здесь и связать с "Арсеналом" свое будущее. Я правда верю, что мы можем многого добиться", — сообщил Сака.



По информации The Telegraph, теперь базовая зарплата Сака составит 200,000 фунтов в неделю, но за счет бонусов Букайо сможет получать до 290,000 фунтов каждые семь дней.