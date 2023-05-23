"Ньюкасл" квалифицировался в Лигу Чемпионов
Сыграв с "Лестером" без голов, "Ньюкасл" гарантировал себе попадание в групповой этап Лиги Чемпионов.
"Лисы" с самого начала окопались у своих ворот и совершенно не помышляли об атаках.
В первом тайме "сороки" дважды попали в штангу и всего нанесли более десятка ударов — преимущественно неточных.
После перерыва хозяева "Сент-Джеймс Парк" продолжили безраздельно владеть мячом, но их атакам по-прежнему не хватало остроты. На 71-й минуте гостей вновь спасла штанга.
Свой первый в матче удар "Лестер" нанес уже в компенсированное время, но Ник Поуп не позволил Тимоти Кастаню поразить ворота в касание.
"Лестер" каким-то чудом не пропустил и набрал ценнейшее очко в плане борьбы за выживание. Впрочем, "Ньюкасл" не должен сильно расстраиваться, потому что эта ничья позволила "сорокам" достичь Лиги Чемпионов.
"Ньюкасл" — "Лестер". Отчет о матче
23.05.2023 00:00
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Последние комментарии:
22.05.2023 14:29 #
jack-4poker
У обеду закончат походу.
Над Белгородом спокойно летают.
Вот вам и война с РДК
(ответить)
(ответить)
баля, как же я ору)
> В Белгороде взрыв в здании местного УФСБ.
> Помимо здания УФСБ в Белгороде с беспилотника атаковано и здание МВД.
Список раненных в Белгородской области.
Военные.
Сергей Б. 1995 г.р. в/ч 3526, проникающие ранения в живот, грудь, руку.
Андрей Е. 1981 г.р. в/ч 25594, осколочное ранение виска, шеи, головы, предплечья.
Алан К. 2001 г.р. в/ч ?, ушиб.
Кирилл А. 2002 г.р. в/ч ?, ушиб.
Аслан К. 2003 г.р. в/ч ?, СГМ, ЗЧМТ, амнезия.
Заур О. 2002 г.р. в/ч ?, ушиб.
Анатолий Щ. 1992 г.р. в/ч 25623, осколочные ранения брюшной стенки и предплечья.
Иван Ф. 2004 г.р. в/ч, осколочное ранение виска, перелом челюсти.
Гражданские.
Алеся Ш. 1988 г.р., огнестрельные ранение живота и бедра.
Зоя К. 1950 г.р., осколочные ранения бедра, живота, предплечья.
Галина Д. 1970 г.р., огнестрельное ранение шеи.
Николай В. 1966 г.р., осколочное ранение плеча.
Константин К. 1963 г.р., осколочные ранения бедра и живота.
Николай С. 1966 г.р., осколочное ранение руки.
Виталий П. 1973 г.р. осколочное ранение голени.
Анатолий Б. 1975 г.р. осколочные ранения живота, ягодицы и бедра.
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Вообще не понятно что собирается НЮ показать в ЛЧ. Интересно будет наблюдать.
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Под Артемовском (украинское название — Бахмут) ликвидирован воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) чемпион-легкоатлет Богдан Ходаковский.
Отмечается, что бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом, член киевской сборной по легкой атлетике стал снайпером ВСУ. Однако 15 мая он попал в «Бахмутскую мясорубку», где и был уничтожен.
Насадили на шест в прямом и переносном смысле...
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Борьба за 3 строчку не закончена ещё
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купили путевку в ЛЧ
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Переживаю очень за работяг из БНР, что востали против Московского режима и проявили вояизьявление к независимости, от бандитов и воров!
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Владельцы "Ньюкасла" дополнительно инвестировали 70.4 млн. фунтов в свой клуб.
Недавно Суверенный фонд Саудовской Аравии отметил один год с момента приобретения 80 процентов "сорок" у Майка Эшли.
С тех пор саудиты пригласили Эдди Хау на должность главного тренера и приобрели ряд классных игроков, значительно преобразив облик "Ньюкасла", который сейчас удерживает третье место в Премьер-Лиге.
А на текущей неделе саудиты дополнительно совершили так называемые капитальные инвестиции на 70.4 млн. фунтов, которые будут потрачены на улучшение тренировочной базы, стадиона "Сент-Джеймс Парк", приглашение ряда директоров для развития коммерческой деятельности клуба, а также на трансферы.
Таким образом, к настоящему моменту саудиты потратили на "Ньюкасл" уже свыше 450 млн. фунтов, сообщает The Independent.
Источник: http://fapl.ru/posts/96683/
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Ура, Касл в ЛЧ впервые с 2003 года! Это успех!
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Ливерпуль-чемпион
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ГЕРЦОГИ!!!
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СУЛТАНЫ!!!
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лузерпуки, чо с и6алой?
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