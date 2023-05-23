"Ньюкасл" квалифицировался в Лигу Чемпионов

Сыграв с "Лестером" без голов, "Ньюкасл" гарантировал себе попадание в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Лисы" с самого начала окопались у своих ворот и совершенно не помышляли об атаках.



В первом тайме "сороки" дважды попали в штангу и всего нанесли более десятка ударов — преимущественно неточных.



После перерыва хозяева "Сент-Джеймс Парк" продолжили безраздельно владеть мячом, но их атакам по-прежнему не хватало остроты. На 71-й минуте гостей вновь спасла штанга.



Свой первый в матче удар "Лестер" нанес уже в компенсированное время, но Ник Поуп не позволил Тимоти Кастаню поразить ворота в касание.



"Лестер" каким-то чудом не пропустил и набрал ценнейшее очко в плане борьбы за выживание. Впрочем, "Ньюкасл" не должен сильно расстраиваться, потому что эта ничья позволила "сорокам" достичь Лиги Чемпионов.



"Ньюкасл" — "Лестер". Отчет о матче