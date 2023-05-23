"Ньюкасл" квалифицировался в Лигу Чемпионов

Ньюкасл Сыграв с "Лестером" без голов, "Ньюкасл" гарантировал себе попадание в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Лисы" с самого начала окопались у своих ворот и совершенно не помышляли об атаках.

В первом тайме "сороки" дважды попали в штангу и всего нанесли более десятка ударов — преимущественно неточных.

После перерыва хозяева "Сент-Джеймс Парк" продолжили безраздельно владеть мячом, но их атакам по-прежнему не хватало остроты. На 71-й минуте гостей вновь спасла штанга.

Свой первый в матче удар "Лестер" нанес уже в компенсированное время, но Ник Поуп не позволил Тимоти Кастаню поразить ворота в касание.

"Лестер" каким-то чудом не пропустил и набрал ценнейшее очко в плане борьбы за выживание. Впрочем, "Ньюкасл" не должен сильно расстраиваться, потому что эта ничья позволила "сорокам" достичь Лиги Чемпионов.

"Ньюкасл" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2023 00:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 23.05.2023 01:03 # narcot
    22.05.2023 14:29 #
    jack-4poker

    У обеду закончат походу.
    Над Белгородом спокойно летают.
    Вот вам и война с РДК
    (ответить)

    (ответить)

  2. narcot 23.05.2023 01:00 # narcot
    баля, как же я ору)


    > В Белгороде взрыв в здании местного УФСБ.
    > Помимо здания УФСБ в Белгороде с беспилотника атаковано и здание МВД.




    Список раненных в Белгородской области.

    Военные.

    Сергей Б. 1995 г.р. в/ч 3526, проникающие ранения в живот, грудь, руку.

    Андрей Е. 1981 г.р. в/ч 25594, осколочное ранение виска, шеи, головы, предплечья.

    Алан К. 2001 г.р. в/ч ?, ушиб.

    Кирилл А. 2002 г.р. в/ч ?, ушиб.

    Аслан К. 2003 г.р. в/ч ?, СГМ, ЗЧМТ, амнезия.

    Заур О. 2002 г.р. в/ч ?, ушиб.

    Анатолий Щ. 1992 г.р. в/ч 25623, осколочные ранения брюшной стенки и предплечья.

    Иван Ф. 2004 г.р. в/ч, осколочное ранение виска, перелом челюсти.

    Гражданские.

    Алеся Ш. 1988 г.р., огнестрельные ранение живота и бедра.

    Зоя К. 1950 г.р., осколочные ранения бедра, живота, предплечья.

    Галина Д. 1970 г.р., огнестрельное ранение шеи.

    Николай В. 1966 г.р., осколочное ранение плеча.

    Константин К. 1963 г.р., осколочные ранения бедра и живота.

    Николай С. 1966 г.р., осколочное ранение руки.

    Виталий П. 1973 г.р. осколочное ранение голени.

    Анатолий Б. 1975 г.р. осколочные ранения живота, ягодицы и бедра.

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  3. liverpo0ol 23.05.2023 00:47 # liverpo0ol
    Вообще не понятно что собирается НЮ показать в ЛЧ. Интересно будет наблюдать.

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  4. hunter022 23.05.2023 00:45 # hunter022
    Под Артемовском (украинское название — Бахмут) ликвидирован воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) чемпион-легкоатлет Богдан Ходаковский.

    Отмечается, что бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом, член киевской сборной по легкой атлетике стал снайпером ВСУ. Однако 15 мая он попал в «Бахмутскую мясорубку», где и был уничтожен.

    Насадили на шест в прямом и переносном смысле...

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  5. mancunia-planet 23.05.2023 00:40 # mancunia-planet
    Борьба за 3 строчку не закончена ещё

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  6. alexomck 23.05.2023 00:31 # alexomck
    купили путевку в ЛЧ

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  7. iskander8sg 23.05.2023 00:21 # iskander8sg
    Переживаю очень за работяг из БНР, что востали против Московского режима и проявили вояизьявление к независимости, от бандитов и воров!

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  8. electric 23.05.2023 00:19 # electric
    Владельцы "Ньюкасла" дополнительно инвестировали 70.4 млн. фунтов в свой клуб.

    Недавно Суверенный фонд Саудовской Аравии отметил один год с момента приобретения 80 процентов "сорок" у Майка Эшли.

    С тех пор саудиты пригласили Эдди Хау на должность главного тренера и приобрели ряд классных игроков, значительно преобразив облик "Ньюкасла", который сейчас удерживает третье место в Премьер-Лиге.

    А на текущей неделе саудиты дополнительно совершили так называемые капитальные инвестиции на 70.4 млн. фунтов, которые будут потрачены на улучшение тренировочной базы, стадиона "Сент-Джеймс Парк", приглашение ряда директоров для развития коммерческой деятельности клуба, а также на трансферы.

    Таким образом, к настоящему моменту саудиты потратили на "Ньюкасл" уже свыше 450 млн. фунтов, сообщает The Independent.

    Источник: http://fapl.ru/posts/96683/

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  9. brown-ale 23.05.2023 00:11 # brown-ale
    Ура, Касл в ЛЧ впервые с 2003 года! Это успех!

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  10. dragon 23.05.2023 00:10 # dragon
    Ливерпуль-чемпион

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  11. true-manc 23.05.2023 00:08 # true-manc
    ГЕРЦОГИ!!!

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  12. electric 23.05.2023 00:08 # electric
    СУЛТАНЫ!!!

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  13. bembo 23.05.2023 00:04 # bembo
    лузерпуки, чо с и6алой?

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