Владельцы "Ньюкасла" вложили еще 70.4 млн. фунтов в клуб

Владельцы "Ньюкасла" дополнительно инвестировали 70.4 млн. фунтов в свой клуб.

Недавно Суверенный фонд Саудовской Аравии отметил один год с момента приобретения 80 процентов "сорок" у Майка Эшли.



С тех пор саудиты пригласили Эдди Хау на должность главного тренера и приобрели ряд классных игроков, значительно преобразив облик "Ньюкасла", который сейчас удерживает третье место в Премьер-Лиге.



А на текущей неделе саудиты дополнительно совершили так называемые капитальные инвестиции на 70.4 млн. фунтов, которые будут потрачены на улучшение тренировочной базы, стадиона "Сент-Джеймс Парк", приглашение ряда директоров для развития коммерческой деятельности клуба, а также на трансферы.



Таким образом, к настоящему моменту саудиты потратили на "Ньюкасл" уже свыше 450 млн. фунтов, сообщает The Independent.