Гвардиола: "Сити" нужно выиграть Лигу Чемпионов, чтобы стать великой командой"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "горожанам" нужно еще выиграть и Лигу Чемпионов в этом сезоне, чтобы запомниться великой командой.

Поражение "Арсенала" от "Ноттингем Форест" в минувшую субботу (1:0) лишило "Сити" необходимости побеждать "Челси" на следующий день для завоевания титула Премьер-Лиги, однако "горожане" все равно взяли верх над "синими" со счетом 1:0.



На этом сезон для "Сити" не завершается, потому что "горожанам" все еще предстоит сыграть в финалах Кубка Англии и Лиги Чемпионов, и Гвардиола хочет использовать эту возможность.



"Пятый титул Премьер-Лиги за шесть лет, седьмой за 12. Я и представить не мог, что мы выиграем пять из шести".



"У меня есть ощущение, что мы сделали нечто исключительное. Нечто выдающееся. Люди знают, насколько это выдающееся достижение".



"Но чтобы считаться одной из величайших команд, нам нужно выиграть Лигу Чемпионов, потому что иначе этого будет недостаточно".



"Ты должен победить в Европе, выиграв Лигу Чемпионов, чтобы считаться одной из величайших команд вроде "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуля", но в то же время несправедливо говорить, что без этого Премьер-Лига не имеет смысла",