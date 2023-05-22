Гвардиола: "Сити" нужно выиграть Лигу Чемпионов, чтобы стать великой командой"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "горожанам" нужно еще выиграть и Лигу Чемпионов в этом сезоне, чтобы запомниться великой командой.

Поражение "Арсенала" от "Ноттингем Форест" в минувшую субботу (1:0) лишило "Сити" необходимости побеждать "Челси" на следующий день для завоевания титула Премьер-Лиги, однако "горожане" все равно взяли верх над "синими" со счетом 1:0.

На этом сезон для "Сити" не завершается, потому что "горожанам" все еще предстоит сыграть в финалах Кубка Англии и Лиги Чемпионов, и Гвардиола хочет использовать эту возможность.

"Пятый титул Премьер-Лиги за шесть лет, седьмой за 12. Я и представить не мог, что мы выиграем пять из шести".

"У меня есть ощущение, что мы сделали нечто исключительное. Нечто выдающееся. Люди знают, насколько это выдающееся достижение".

"Но чтобы считаться одной из величайших команд, нам нужно выиграть Лигу Чемпионов, потому что иначе этого будет недостаточно".

"Ты должен победить в Европе, выиграв Лигу Чемпионов, чтобы считаться одной из величайших команд вроде "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуля", но в то же время несправедливо говорить, что без этого Премьер-Лига не имеет смысла",


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2023 07:00

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  1. alexomck 22.05.2023 07:40 # alexomck
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Гвардиола считает, что "Сити" нужно выиграть Лигу Чемпионов несколько раз, чтобы войти в элиту

    Источник: http://fapl.ru/posts/100510/

    в обратку пошел, либо отобранного у команды шампанского перебрал?

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  2. liverpo0ol 22.05.2023 07:25 # liverpo0ol
    Который раз уже забросал фекалями сру манка с его АПЛ ухехеххеех

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  3. electric 22.05.2023 07:02 # electric
    Прав шарлатан! Но не совсем.

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