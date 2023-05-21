Гвардиола считает, что "Сити" нужно выиграть Лигу Чемпионов несколько раз, чтобы войти в элиту

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команде будет недостаточно один раз выиграть Лигу Чемпионов, чтобы войти в европейскую элиту.

10 июня "Сити" сойдется с "Интером" в Стамбуле, чтобы постараться впервые в своей истории выиграть Лигу Чемпионов.

Однако Гвардиола понимает, что даже в случае успеха "Сити" пока нельзя будет поставить в один ряд с командами вроде "Реала", который "горожане" прошли в полуфинале.

"Наша команда действительно хороша, но я соглашусь с медиа и людьми, которые говорят, что ты должен победить в Европе и затем сделать это снова, чтобы считаться командой в одном ряду с "другими".

"Эти "другие" команды побеждали в Европе не единожды, а много раз. Мы — нет", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 21.05.2023 18:30 # alexomck
    3-4 раза выиграет и можно метить в ряды грандов

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  2. yxaxaxaxaxa 21.05.2023 18:00 # yxaxaxaxaxa
    15 лет вливаний в клуб и 0 ЛЧ это конечно пиздец) еще не факт что в этом году выиграют, а то многие уже интер списали

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  3. takernotagiver 21.05.2023 17:51 # takernotagiver
    Перестаньте давить конкуренцию деньгами шейхов, выйграйте АПЛ без покупок за 120 лямов за одного игрока и тогда станете элитой без ЛЧ)

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  4. liverpo0ol 21.05.2023 17:13 # liverpo0ol
    АпЛ сАмИ гЛавНи кУбАк ухахаххаха

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  5. gucman 21.05.2023 17:02 # gucman
    Сиканул на е6ало полторахам)

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