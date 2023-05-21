Гвардиола считает, что "Сити" нужно выиграть Лигу Чемпионов несколько раз, чтобы войти в элиту

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команде будет недостаточно один раз выиграть Лигу Чемпионов, чтобы войти в европейскую элиту.

10 июня "Сити" сойдется с "Интером" в Стамбуле, чтобы постараться впервые в своей истории выиграть Лигу Чемпионов.



Однако Гвардиола понимает, что даже в случае успеха "Сити" пока нельзя будет поставить в один ряд с командами вроде "Реала", который "горожане" прошли в полуфинале.



"Наша команда действительно хороша, но я соглашусь с медиа и людьми, которые говорят, что ты должен победить в Европе и затем сделать это снова, чтобы считаться командой в одном ряду с "другими".



"Эти "другие" команды побеждали в Европе не единожды, а много раз. Мы — нет", — цитирует Гвардиолу The Independent.