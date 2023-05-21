Гвардиола считает, что "Сити" нужно выиграть Лигу Чемпионов несколько раз, чтобы войти в элиту
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команде будет недостаточно один раз выиграть Лигу Чемпионов, чтобы войти в европейскую элиту.
10 июня "Сити" сойдется с "Интером" в Стамбуле, чтобы постараться впервые в своей истории выиграть Лигу Чемпионов.
Однако Гвардиола понимает, что даже в случае успеха "Сити" пока нельзя будет поставить в один ряд с командами вроде "Реала", который "горожане" прошли в полуфинале.
"Наша команда действительно хороша, но я соглашусь с медиа и людьми, которые говорят, что ты должен победить в Европе и затем сделать это снова, чтобы считаться командой в одном ряду с "другими".
"Эти "другие" команды побеждали в Европе не единожды, а много раз. Мы — нет", — цитирует Гвардиолу The Independent.
21.05.2023 17:00
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3-4 раза выиграет и можно метить в ряды грандов
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15 лет вливаний в клуб и 0 ЛЧ это конечно пиздец) еще не факт что в этом году выиграют, а то многие уже интер списали
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Перестаньте давить конкуренцию деньгами шейхов, выйграйте АПЛ без покупок за 120 лямов за одного игрока и тогда станете элитой без ЛЧ)
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АпЛ сАмИ гЛавНи кУбАк ухахаххаха
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Сиканул на е6ало полторахам)
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