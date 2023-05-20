Артета: "Это моя ответственность"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета взял на себя ответственность за то, что "Манчестер Сити" раньше времени стал чемпионом Премьер-Лиги.

В субботу "Арсенал" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Ноттингем Форест", в результате чего лидирующий в Премьер-Лиге "Сити" стал недосягаем для "канониров".



Артета поздравляет своего соперника с очередным титулом и признается, что не верил в ответный гол "Арсенала" на "Сити Граунд".



"Поздравляю "Сити" с победой в чемпионате. Конечно, для нас это очень грустный день после всего того, что мы сделали в этом сезоне, но теперь мы должны принять реальность".



"Сегодня мы подарили гол, а также подарили сопернику еще один большой момент. Мы были недостаточно хороши, чтобы сломить их".



"Мы могли играть и играть и три часа — было ощущение, что этого недостаточно. Так что мы должны принять реальность. Это моя ответственность, и я тоже должен принять это", — цитирует Артету Evening Standard.