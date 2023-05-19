Гвардиола надеется, что "Арсенал" не проиграет "Форест"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что "Арсенал" не проиграет "Ноттингем Форест" в субботу.

В преддверии воскресного матча против "Челси" подопечные Гвардиолы знают, что победа гарантирует им титул Премьер-Лиги.



Впрочем, этот матч уже не будет иметь турнирного значения, если днем ранее занимающий второе место "Арсенал" проиграет в гостях у "Ноттингем Форест".



Гвардиола не собирается уделять большого внимания игре на "Сити" Граунд" и надеется, что судьба титула решится именно в воскресенье на "Этихад".



"Я бы хотел чувствовать, что нам нужно победить самим, чтобы стать чемпионами. Таким образом мы и должны мыслить. Мы не можем контролировать "Ноттингем", нам нужно сделать свою работу".



"Буду ли я смотреть матч "Арсенала"? Не думаю, ведь нам играть на следующий день", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.